Verein Bürger*innenKRAFTwerk liefert „Möglichkeit zum Kennenlernen“

Sie wollen informieren und animieren. Seit einem Jahr besteht der Verein Bürger*innenKRAFTwerk in Schönbühel-Aggsbach bereits. Das Team rund um Obmann Erich Lagler setzt sich zuletzt für mehr private Photovoltaik-Anlagen und den Beitritt zu Energiegemeinschaften ein. Ein weiteres, erfolgreiches Projekt des Vereins ist der Krötenzirkus: „Das hat sehr gut funktioniert“, quittiert Lagler das Vorhaben, das dem Schutz der Amphibien vor den Gefahren der B 33 dienen sollte.

Neben den zahlreichen Projekten des Vereins gibt es aber auch in einem anderen Bereich ein Erfolgserlebnis: Es kommen immer mehr Mitglieder dazu. „Es ist ein kontinuierliches Wachstum, auch was die Energiegemeinschaft in Schönbühel anbelangt“, erklärt er erfreut. Um das Interesse am Verein noch weiter zu verstärken, veranstaltet man am 30. August nun zusätzlich ein erstes, kleines Vereinsfest am Siecherbachweg 3 in Schönbühel.

Neben Attraktionen steht das Plaudern im Vordergrund

Das Event soll vor allem zum Netzwerken genutzt werden: „Es geht darum, dass die Leute uns kennenlernen können und so sehen, wer hinter dem Verein steht“, weiß Lagler. Gleichzeitig soll Interesse für die Projekte des Vereins geschürt und die Gäste sollen so über Künftiges informiert werden. Damit können auch weitere Mitgliederinnen und Mitglieder ins Boot geholt werden.

Für Besucherinnen und Besucher steht Verpflegung bereit. Außerdem wird eine PV-Anlage ausgestellt sein, die zum Begutachten sowie Angreifen zur Verfügung steht. Ebenso kann die Funktion eines Balkonkraftwerks direkt vor Ort am Fest bewundert werden.