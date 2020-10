NÖN: Robin Hood besteht seit zehn Jahren. Was gab damals den Ausschlag, den Verein zu gründen?

Marion Löcker: Ich bin seit 1992 aktiv im Tierschutz tätig und habe für mehrere, auch große Vereine gearbeitet. Ich habe viel gelernt und gesehen und manches hat mir nicht gefallen. Ich wollte authentisch und transparent arbeiten und das war der Grund, Robin Hood zu gründen.

Gibt es einen bestimmten Fokus, was Tierschutz betrifft?

Robin Hood versucht dort zu helfen, wo Tierschutz noch keinen Namen hat. Natürlich sind wir auch in Österreich aktiv, aber unser ‚Markenzeichen‘ sind Länder, wo niemand hilft. Etwa in Grönland, in Armenien, im Irak.

Wie hat sich die Situation von Tieren in den vergangenen zehn Jahren verändert?

Das Tierleid ist nach wie vor riesig, egal wo – auch bei uns in Österreich. Gerade in der sogenannten Nutztierhaltung. Und alles bewegt sich viel zu langsam, aber man merkt auch Erfolge. Die Politik kommt am Thema Tierschutz nicht mehr vorbei. Früher wurden wir Tierschützer wie arbeitslose Nichtstuer behandelt, heute zollen einem viele Leute ihre Dankbarkeit.

Gab es ein Projekt im vergangenen Jahrzehnt, das herausgestochen ist?

Ich denke, ein interessantes Projekt ist unsere Hilfe in Kurdistan/Irak. Ich wollte 2015 Flüchtlingen mit Tieren helfen und kam dann über Umwege zu einem Verein in Kurdistan. Sulaiman Saed ist ein Tierarzt in Duhok, der jeden Tag Großartiges leistet. Er hilft Wildtieren, Streunertieren, Schafen, Ziegen. Mit ihm haben wir eine Kooperation, die sehr erfolgreich ist. Wir arbeiten an einem Tierschutzgesetz.

Welches Projekt liegt Ihnen derzeit besonders am Herzen?

Mein persönliches Tierschutzbaby ist wohl das Schlittenhundeprojekt in Ostgrönland. Seit ich 2007 dort das Leid der angeketteten Hunde, ohne Wasser und Futter, gesehen habe, ließ mich dieses Thema nicht mehr los.

Was ist aus Ihrer Sicht derzeit am dringendsten?

Ich denke, ganz dringend ist eine Umstellung in der Ernährung. Es geht schon lange nicht mehr nur um die Ethik, also Tierliebe, beim Konsum tierischer Lebensmittel, es geht um unseren Planeten. Pflanzliche Ernährung leistet hier einen Riesenbeitrag. Was tierische Lebensmittel betrifft: Gerade in der Schweinehaltung muss sich etwas ändern, ich spreche hier zum Beispiel von einem Verbot der Vollspaltenböden. Und bevor mich jetzt wütende Bauern anrufen, ja, ich bin für eine bessere Entlohnung, für einen höheren Preis für tierische Lebensmittel.

Wo sehen Sie Robin Hood nach dem nächsten Jahrzehnt?

Ich sehe Robin Hood noch aktiver, wir bauen gerade ein Team auf, das Infostände, Demos veranstalten wird. Vielen Dank hier auch an unseren Vorstand, gerade Renate Löcker und Walter Gugler aus Grimsing. Damit möchten wir mehr Präsenz in Österreich zeigen und auch vermehrt für österreichische Themen eintreten.