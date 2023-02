Verfahren Insolvente Melker Gradwohl GmbH - Sanierungsplan angenommen

I m Insolvenzverfahren der Ing. H. Gradwohl GmbH in Melk ist am Dienstag am Landesgericht St. Pölten der Sanierungsplan angenommen worden.