Seit ein paar Wochen waren der Rottweiler-Welpe Chiko und sein Frauchen ein Herz und eine Seele. Vergangenen Mittwoch starb der drei Monate alte Welpe plötzlich. „Rattengift“, vermutet seine Besitzerin, eine junge Ybbserin, die hofft, dass jemand etwas gesehen hat.

Laut ihr habe Chiko die Substanz bei einem Spaziergang in der Florianigasse zu sich genommen, rasch eingeleitete Hilfsmaßnahmen durch den Wieselburger Tierarzt Sepp Vösenhuber sowie der Tierklinik Sattledt blieben erfolglos, die Lunge des Tiers war mit Blut gefüllt. „Gegen meinen Hund bestand von Beginn an eine Abneigung in der Siedlung. Ständig wurde ihm etwas vor das Gesicht gehalten, jeder wusste, dass wir immer zur Pennywiese gehen“, ist die Hundehalterin sicher, dass Hundehass verantwortlich für den frühen Tod des Lieblings ist.

Vergiftungsfrage ist schwer zu beantworten

Sie kündigte eine Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt an: „Es war schrecklich, wie Chiko plötzlich umgefallen ist.“

Die Frage, ob das Tier tatsächlich vergiftet wurde, ist laut Vösenhuber aber schwer zu beantworten. „Die Tierklinik in Sattledt ist die modernste Österreichs und auch dort weiß man es nicht“, betont Vösenhuber auch, dass viele Hundehalter oftmals glauben, dass ihr Tier vergiftet wurde, wenn dieses akut stirbt: „Es gibt Infektionen, die etwas länger dauern. Auch das kann ein Grund für den plötzlichen Tod sein.“ Laut NÖN-Informationen dürfte zudem jeder Welpe des Wurfs gestorben sein.

Von einer Vergiftung will Vösenhuber nicht sprechen, er verweist zudem auf die hohe Hemmschwelle einen Welpen zu vergiften: „Zu schnelle Aussagen betreffend einer Vergiftung müssen mit Vorsicht behandelt werden.“