Großbrand in Texingtal: „Da war nichts mehr zu retten“

„Es war intensiv“, sagt Johann Waxenegger, Kommandant der Texingtaler Feuerwehr. Er leitete den Großeinsatz um den Brand der Halle eines Holzverarbeitungsbetriebs in Texingtal heute Nacht. Rund 250 Florianis aus elf verschiedenen Wehren (Bezirk Melk und Bezirk Scheibbs) kämpften gegen die Flammen. Vom Gebäude ist nichts übrig – und das war laut Waxenegger schon traurige Gewissheit, als die Feuerwehrleute kurz nach Mitternacht am Einsatzort ankamen. „Uns war klar, dass da nichts mehr zu retten ist. Die Halle stand bereits in Vollbrand.“ Neben dem Kampf gegen den Brand galt es vor allem, die Nebengebäude zu schützen. Keine leichte Aufgabe – ausgerechnet der nächstgelegene Hydrant war defekt.

„Das kam natürlich erschwerend für uns hinzu“, schildert er. Mittels mehrerer Pumpen und Muskelkraft holten die Florianis Wasser vom Bach, zusätzlich kamen Tankwägen zum Einsatz. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung war Schnelligkeit gefragt: „Die Fensterscheiben der Nebengebäude sind aufgrund der Hitze zersprungen. Glücklicherweise nicht alle“, erzählt der Texinger Kommandant.

„Brand aus“ gegen 5 Uhr Früh, Nachlöscharbeiten dauern noch an

Bei einem der Nebengebäude handelte es sich um ein Einfamilienhaus, darin befanden sich laut Waxenegger eine Frau und ihre Enkeltochter. „Wir haben sie aufgeweckt und das Haus evakuiert“, berichtet er. Durch den unermüdlichen Einsatz der Florianis konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Gegen 5 Uhr Früh hieß es „Brand aus“, die Nachlöscharbeiten dauern allerdings noch an.

Drei der Einsatzkräfte trugen bei dem Großeinsatz Verletzungen davon, zwei Personen erlitten eine Kohlenmonoxidvergiftung, ein Floriani verbrannte sich die Hand. „Mittlerweile sind sie alle wieder zu Hause“, berichtet Waxenegger. Wie es zu dem verheerenden Feuer kam, ist aktuell noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.