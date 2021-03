Die Corona-Zahlen im Bezirk steigen wieder. Zu Beginn der Woche waren 205 Personen corona-positiv im Bezirk - zum heutigen Stand sind es laut Angaben der Bezirkshauptmannschaft Melk 341 Personen, die auf SARS-CoV-2 getestet worden sind.

Auch die Zahl der Menschen in Quarantäne ist in den vergangenen Tagen stark angestiegen, zum Vergleich: 531 Personen waren zum Start in der Woche als Verdachtsfälle/Kontaktpersonen registriert, zum Stand heute sind es 956 Personen.

"Es bestehen derzeit 139 Verkehrsbeschränkungen", heißt es vonseiten der Bezirkshauptmannschaft.

BH erläutert, welche lokale Maßnahmen gesetzt werden

Zum Wochenstart galten sieben Gemeinden als "corona-kritisch". Aufgrund der hohen Zahl der Neuinfektionen stieg auch diese Zahl, wie Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner gegenüber der NÖN berichtet: "Mit heutigem Stand kommt es in elf Gemeinden zu einem Überschreiten der 7-Tagesinzidenz von 300 bzw. 400 Fällen pro 100.000 Einwohner".

Der Wert ab 300 gilt in Niederösterreich als Vorwarnstufe, bei dem Behörden und Gemeinden Maßnahmen zur Eindämmung besprechen. Liegt der Wert – mehr als sieben Tage – über 400 Fällen pro 100.000 Einwohnern, werden lokale Maßnahmen getroffen. Wie diese aussehen, erläutert der Bezirkshauptmann: "Bei Überschreiten der angeführten Werte werden derzeit die betroffenen Bürgermeister und informiert, die örtliche Infektionslage gemeinsam eingeschätzt und die notwendigen bzw. möglichen und zielführenden Maßnahmen auf Gemeindeebene festgelegt."

"Falls notwendig Testmöglichkeiten erweitern"

Ziel sei die Unterbrechung der bestehenden Infektionsketten durch verstärkte Inanspruchnahme der bestehenden Testmöglichkeiten. "Im Fall von einschlägigen Symptomen soll die Nummer 1450 kontaktiert werden. Keinesfalls sollten bei Symptomen die sozialen Kontakte aufrechterhalten werden", appelliert Haselsteiner.

Die Information erfolge durch die Gemeinden im Wege lokaler Kommunikationsmittel, wie etwa dem Aufruf auf der Homepage der Gemeinde, der Nutzung verschiedener Internetgruppen oder der Information von Meinungsmultiplikatoren. "Falls notwendig werden auch die Testmöglichkeiten erweitert", verweist der Bezirkshauptmann.

"Infektionsgeschehen ist sehr stark steigend"

Haselsteiner betont: "Unabhängig von den einzelnen Gemeinden ist derzeit das Infektionsgeschehen im Bezirk Melk wieder sehr stark steigend. Es ist daher dringend notwendig im gesamten Bezirk gemeinsam die geltenden Maßnahmen – wie das Tragen einer Maske, Abstandhalten und soziale Kontakte zu minimieren – einzuhalten."

Um Infektionsketten wirksam unterbrechen zu können, sollen betroffene Personen der Gesundheitsbehörde ihre Kontaktpersonen auch tatsächlich bekanntgeben. "Nur so kann verhindert werden, dass auch der Bezirk Melk zu einem Hochinzidenzgebiet wird und ein Verlassen des Bezirkes nur mit einem Nachweis über ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 möglich ist", warnt Haselsteiner vor Situationen, wie es etwa in Wiener Neustadt aktuell der Fall ist.