Südliches Waldviertel: Klinken putzen für die Donauuferbahn

Aufgrund der geringen Frequenz veranlasst man die Stilllegung der Bahn zwischen Hofamt Priel und Emmersdorf, ein Jahr später starten die Abbauarbeiten. 2019 ist die Donauuferbahn aus dem Bezirk Melk verschwunden.

präsentiert die Initiative einen Stufenplan zur Revitalisierung. Unterstützung gibt‘s von der Verkehrswende. Anders sehen das die fünf betroffenen Bürgermeister: Per Resolution fordern sie im Dezember 2021 das Ende der Rettungspläne. Entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse werden in Hofamt Priel, Marbach, Persenbeug-Gottsdorf und Klein-Pöchlarn gefällt, in Leiben steht die Entscheidung noch aus. Vor dem Jahreswechsel spricht ÖVP-Landesrat Schleritzko ein Machtwort: Die Interessen der Gemeinden sollen im Vordergrund stehen, eine neue Buslinie soll forciert werden.