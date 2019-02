Mit der „Strategischen Prüfung Verkehr“, die VP-Landesrat Ludwig Schleritzko beim Verkehrsministerium beauftragt hat, begann die Realisierung der im Vorfeld viel diskutierten Waldviertelautobahn.

„Prinzipiell habe ich mit einem Tunnel überhaupt keine Freude. Ich verstehe aber, dass einige diese Idee forcieren.“Johannes Weiß, SP-Ortschef

Dies nimmt der Blindenmarkter FP-Landtagsabgeordnete Martin Huber als Anlass, sich für eine umfangreiche Verkehrsanbindung für das südliche Waldviertel und eine Entlastung des Ybbser Stadtgebiets stark zu machen.

„Viele Betriebe können es sich schlichtweg nicht leisten, aufgrund der schlechten Lage einen Wettbewerbsnachteil zu haben“, fordert Huber Investitionen in die Infrastruktur im südlichen Waldviertel.

Grafik: NÖN/Bischof | NÖN/Bischof

Potenzial sieht der Freiheitliche in der Donaubrücke in Pöchlarn: „Die Region bietet sich für größere Unternehmungen an, ein entsprechender Autobahnzugang ins Waldviertel ist daher das Gebot der Stunde“, glaubt Huber, der als Ziel ausgibt, Ybbs zu entlasten: „Wir brauchen für den durchrollenden Schwertransport ein zukunftstaugliches Verkehrsnetz.“

Klein-Pöchlarn kämpft gegen Verkehrslawine

In der Diskussion taucht dabei auch die oftmals diskutierte Variante eines Tunnels von Klein-Pöchlarn bis Würnsdorf auf. Für Huber eine Lösung, die es zu diskutieren gilt: „Eine teilweise Untertunnelung ist auf jeden Fall eine Alternative. Es braucht eine anrainerfreundliche Lösung“, betont Huber gegenüber der NÖN.

Bereits 2002 gab es im Gemeinderat von Klein-Pöchlarn eine Abstimmung, die sich einzig für einen Tunnelbau starkmachte. Davon will SP-Bürgermeister Johannes Weiß auch heute nicht abrücken: „Prinzipiell habe ich überhaupt keine Freude damit, allerdings verstehe ich das Argument, dass Teile der Region, wie etwa Artstetten oder Pöggstall, davon profitieren würden.“ Für Weiß wäre die einzige Variante ein mehr als drei Kilometer langer Tunnel, der bei der Brücke beginnt und in Unterbierbaum endet.

Weiß betont aber, dass es bereits jetzt in Klein-Pöchlarn genug Verkehr, gerade im Bereich Schwerverkehr, gibt. So ergab eine vor Jahren durchgeführte Verkehrszählung bei der Kreuzung zum Nahversorger eine tägliche Verkehrsbelastung von mehr als 8.500 Fahrzeugen. „Heute sind wir da sicherlich schon fast bei 10.000. Wir brauchen keinen zusätzlichen Schwerverkehr“, ist Weiß froh darüber, dass das Lkw-Fahrverbot entlang der B3 gilt.