Es ist ein bekanntes Bild, welches vor allem für Wirtschaftstreibende und Bewohner entlang der Bahngasse sowie am Hauptplatz fast schon zum alltäglichen Bild gehört. Autofahrer, meist ohne Ortskenntnis und mit „fremden“ Nummerntaferln“, ignorieren die Einbahnstraßenregelung in Richtung Bahnhof. Bereits öfters kam es dabei zu brenzligen Situationen mit entgegenkommenden Fahrzeugen.

Eine Lösung des Problems sei aber schwierig, wie auch VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann betont: „Es ist dort alles markiert und Schilder weisen auf die Einbahnregelung hin.“ Ein Umstand, der vor allem in der beginnenden Tourismussaison allerdings wenig Verbesserung bringen wird.

Und gerade die beginnende Tourismussaison macht SP-Stadtrat Jürgen Eder Sorgen: „Ich beobachte mehrmals pro Woche ortsfremde Autofahrer, die in diesem Bereich in die falsche Richtung unterwegs sind. Das ist gefährlich.“ Auch seien ihm bereits des Öfteren „Geisterfahrer“ in der Einbahnstraße entgegengekommen. Sein Vorschlag: Die Pflastersteine auf Höhe des Café Central mit deutlichen Hinweisen bemalen.