Mehr als 11.120 Alko-Tests führte die Bezirkspolizei im Jahr 2019 durch. 77 Personen (2018: 64) hatten dabei einen Alkoholwert zwischen 0,5 und 0,8 Promille. Bei fast 200 Autolenkern (2018: 181) zeigte die Alkoholanzeige mehr als 0,8 Promille an. „Es ist sehr positiv, dass wir bei den Anzeigen einen relativ geringen Wert haben“, betont Chefinspektor Herbert Oberklammer. Mehr Sorgen bereiten ihm die Drogenlenker.

Zwar gab es 2019 nur 13 Anzeigen, die Dunkelziffer liegt laut dem Chefinspektor aber deutlich höher. „Es steht uns jederzeit ein Ärztepool zur Verfügung“, verspricht Oberklammer in diesem Bereich noch schärfere Kontrollen. Der Ärztepool soll dabei helfen, verstärkt klinische Untersuchungen von vermutlich suchtgiftbeeinträchtigen Personen, welche ein Fahrzeug gelenkt haben, durchzuführen.

Trotz Alkoholanzeigen bei knapp 200 Lenkern, liegt die Zahl der Führerscheinabnahmen bei nur 158 Personen. Die Differenz ergibt sich laut Oberklammer aus Personen, die bei der Kontrolle bereits keinen Führerschein mehr besessen haben und Personen, die bei der Kontrolle ihren Führerschein nicht dabei hatten. „Diese müssen in einer vorgegebenen Frist ihren Führerschein bei der BH Melk abgegeben“, erklärt Oberklammer.

„Wir hatten 2019 sechs Verkehrstote. Es geht um die Verkehrssicherheit und darum, die Anzahl der Toten zu reduzieren.“ Herbert Oberklammer

Erfreulich in der aktuellen Verkehrsbilanz ist der Rückgang der Anzeigen beim Lenken ohne Gurt um rund 400 Anzeigen sowie beim Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung um etwa 130 Anzeigen.

Nach sieben Verkehrstoten im Jahr 2018 setzte die Polizei im Bezirk Melk im vergangenen Jahr vermehrte Schwerpunktkontrollen zum Thema Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Zahl der Anzeigen stieg gegenüber dem Jahr 2018 dabei um mehr als 3.500 auf über 17.900 Anzeigen. 2020 soll die Anzahl der Verkehrskontrollen weiter ansteigen. „Wir hatten 2019 sechs Verkehrstote. Es geht um die Sicherheit und darum, die Anzahl der Toten zu reduzieren“, erklärt Oberklammer.

Der Chefinspektor berichtet auch von zwei eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen. So wurde ein Fahrzeuglenker auf der B1 mit knapp 200 km/h, ein weiterer Lenker auf der L216 bei Streitwiesen (Weiten) im Ortsgebiet mit über 110 km/h gemessen. Beides waren Rallyfahrer auf dem Weg zu einer Rallywertung. „So etwas sorgt klarerweise für Unmut in der Bevölkerung. Wir haben bei den Veranstaltern zudem im Vorfeld unsere Kontrolle angekündigt. So etwas muss nicht sein“, ärgert sich Oberklammer.

Trotz verstärkter Kontrollen ist laut dem Chefinspektor die Zahl der Verkehrsunfälle im Vorjahr mit Sachschäden um knapp 170 Unfälle auf über 1.900 Crashs gestiegen.