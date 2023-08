Lkw-Verkehr: Debatte um Tempo 30 in der Stadt Ybbs

Der Lkw-Verkehr samt unzähliger Holztransporte ist seit Jahren das vorherrschende Thema, wenn über den Verkehr in der Stadtgemeinde Ybbs diskutiert wird. Das bestätigt auch eine aktuelle NÖN.at-Umfrage. So sehen 38,5 Prozent beim Lkw-Verkehr den dringendsten Handlungsbedarf in der Stadt – dicht gefolgt von der aktuellen Parkplatzmisere mit 34,6 Prozent. Den Wunsch nach einem Parkhaus teilen dabei elf Prozent der Befragungsteilnehmer. Weniger im Fokus: bessere Radwege und Geschwindigkeitsbeschränkungen (jeweils 7,7 Prozent).

Bei der jüngsten Verkehrszählung sprach ÖVP-Verkehrsstadtrat Gert Kratzer von etwa 1.000 Lkw pro Tag. Bei einer Verkehrszählung, durchgeführt im Jänner, lag das Kfz-Aufkommen im Bereich der B25 bei 11.335 Fahrzeugen (Erlauftalstraße) bzw. bei 14.143 Fahrzeugen (Bahnhofstraße). Der Lkw-Anteil lag dabei bei 8,8 bzw. 8,2 Prozent.

Bereits 2019 ordnete der damalige SPÖ-Bürgermeister Alois Schroll eine Verkehrszählung an, mit dem Ziel, alle ortsfremden Lkw aus der Stadt zu verbannen. Damals waren es 16.500 Fahrzeuge, der Lkw-Anteil lag bei über zwölf Prozent. Allerdings wurde nicht im Jänner, sondern in den verkehrsstärkeren Herbstmonaten gemessen. Unterstützung signalisierten damals auch der Greiner Gemeinderat und die Marktgemeinde Hofamt Priel. Dann kamen Corona und ein Bürgermeisterwechsel und die Thematik landete in der Schublade. Verkehrskonzept als Anlass für neue LösungMit dem im Juni vorgestellten Verkehrskonzept will sich Kratzer der Sache jetzt erneut annehmen, allerdings mit einem anderen Lösungsansatz. In der Causa werden bereits Gespräche mit dem Land Niederösterreich geführt, erste Ergebnisse werden wohl im Herbst zu erwarten sein.

„Es geht nicht nur um Mautflüchtlinge durch das Stadtgebiet, sondern den generell hohen Lkw-Verkehr. Es gibt viele Möglichkeiten, ich glaube aber, dass eine Tempobeschränkung von Lkw auf 30 km/h die sinnvollste Maßnahme wäre“, glaubt Kratzer. Er erinnert aber daran, dass es dabei ein Zusammenspiel zwischen Bezirkshauptmannschaft Melk und dem Land Niederösterreich als Straßenerhalter braucht. „Wir sind hier nicht Alleinherrscher, das Verkehrskonzept hilft uns aber dabei, die Problematik aufzuzeigen und hier Lösungen für die Bevölkerung zu finden“, gibt sich der zuständige Verkehrsstadtrat Kratzer zuversichtlich.