2025 frühester Baustart für neue Unterführung in Loosdorf

Nächste Runde in den Verhandlungen zwischen ÖBB und Marktgemeinde Loosdorf. Wie von der NÖN bereits berichtet, planen die ÖBB die Schließung der beiden Bahnübergänge im Ortszentrum von Loosdorf und anstelle davon eine Unterführung in etwa der Mitte der beiden bisherigen Bahnübergänge. Bereits Ende des Jahres 2020 fällte der Gemeinderat den Beschluss, die Firma Schneider Consult für weitere Planungsarbeiten zu beauftragen. Damals schätzte Thomas Vasku (SPÖ), dass die Planungsarbeiten bis Ende 2022 dauern würden. Die bisherigen Kosten der Gemeinde liegen bei rund 180.000 Euro. Die Gesamtkosten bei einer Umsetzung teilen sich Gemeinde, ÖBB und Land NÖ.

Machbarkeitsstudie liegt bereits vor

Laut ÖBB liegen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bereits vor, auf deren Basis erfolgt nun die Planung für die Unterführung. Die ÖBB erhoffen sich durch die Umsetzung eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zudem „verflüssigt sich durch das Wegfallen der Schrankenanlagen der Verkehr“, wie Christoph Seif seitens der ÖBB betont.

Bei der jüngsten Planungssitzung würde abermals eine mögliche Unterführung in etwa der Mitte zwischen den beiden aktuellen Eisenbahnkreuzungen liegen. Damit würde die Unterführung künftig im Bereich der Schule, die in den nächsten Jahren ebenso umgebaut wird, entstehen. „Es ist wichtig, dass wir hier vor dem Start des Schulumbaus etwas mehr Klarheit haben“, betont Loosdorfs SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku Umgesetzt könnte das Projekt frühestens in drei Jahren werden. So rechnen die ÖBB − abhängig von den weiteren Planungen und diversen Kontextprojekten in diesem Abschnitt − mit einem Baustart frühestens 2025.

