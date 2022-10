Mank: Petition in der Kritik

Für ordentlich Diskussionsstoff in der Stadtgemeinde Mank sorgt aktuell die Petition zur Verkehrs- und Ortsplanung von Wolfgang Sandler (die NÖN berichtete). Für Sandler sollte das 22-seitige Werk ein Anstoß für die Gemeinde sein, die zukünftige Entwicklung der Stadt in die aktuellen Verkehrsplanungen mit einzubeziehen. „Ich stelle keine Forderungen. Ich gebe rein Anregungen, wie eine Verkehrsplanung in Zukunft aussehen könnte“, betont Sandler.

Von einem Manker Mandatar gibt es aber nun Kritik: Der Stadtrat und Bildungsgemeinderat Otmar Garschall (ÖVP) wandte sich mit einem Leserbrief an die NÖN-Redaktion. Darin heißt es, dass viele Vorschläge, die Sandler eingebracht hat, mit „enormen Kosten und Grundstücksumwidmungen verbunden“ seien oder einer „gesetzlichen Bewilligungspflicht unterliegen“. „Der Abriss des Brunnens vor dem Rathaus oder eine Fußgängerpassage durch das gesamte Erdgeschoss des Plamoser-Hauses stellen einen massiven Eingriff in private, kirchliche oder öffentliche Interessen dar“, erläutert Garschall. Auch den Wunsch, weitere Schutzwege im Ortskern anzubringen, muss Garschall abweisen. „Wir haben schon mehrmals Schutzwege in der Gemeinde beantragt. Diese unterliegen aber einer gesetzlichen Bewilligungspflicht und wir erreichen aktuell nicht die notwendige Frequenz“, erklärt der Stadtrat.

„Klingt für mich wie Wünsche ans Christkind“

Für Garschall seien „persönliche Wunschlisten und Interessen Einzelner zulässig“, er kritisiert jedoch die durch Sandler verursachte starke Medienpräsentation, durch die seine Petition stark überhöht werden würde: „Es klingt für mich wie Wünsche ans Christkind.“ Er habe Anrufe von der Pfarre und im Ortskern ansässigen Gastronomen bekommen, mit denen Sandler zuvor nicht über dessen Vorschläge und Ideen gesprochen hätte. Für Sandler liegt die Kommunikation mit den betreffenden Personen bei der Gemeinde: „Ich sehe das aber als Aufgabe der Gemeindevertreter, sich darum zu bemühen und zu kümmern. Natürlich muss man mit den Eigentümern reden, aber mit gutem Willen und Wollen würden viele Verbesserungen umsetzbar sein.“

Für Sandler ist klar: Er wünscht sich, „dass die Gemeinde, insbesondere der Bürgermeister, mit der Verkehrsplanung in die Zukunft schaut und alle Aspekte, inklusive der negativen Auswirkungen auf Umwelt und Ortskern, beachtet.“ Das sei in der Vergangenheit aus seiner Sicht nicht so gewesen. Sandler beharrt weiter auf seiner Petition: „Wer außer mir macht sich sonst noch Gedanken und schreibt sie zu Papier?“ Von Gemeindeseite sei für ihn bisher nichts gekommen. „Als ob er (Anm.: Bürgermeister Martin Leonhardsberger, ÖVP) sich schon immer um ein Verkehrskonzept bemüht hätte“, schimpft Sandler. Für Stadtrat Garschall sind diese Vorwürfe jedenfalls unfair: „Es wirkt, als hätte der Gemeinderat in den letzten 15 Jahren geschlafen“, beanstandet er. „Das ist schade, da dadurch all die konstruktiven Arbeiten und Entwicklungen der Stadtgemeinde Mank zu wenig wertgeschätzt werden.“

