Mehr Sicherheit am Schulweg

Sicheres Busfahren will geübt sein – deshalb gastierte die von AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) und KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) initiierte Aktion „Meine Busschule“ in der Vorwoche an der Volksschule Loosdorf.

Ziel der Aktion ist die Sensibilisierung der Kinder für die Herausforderungen bei der Schulbusbenutzung. Außerdem sollen adäquate und sichere Verhaltensweisen auf dem Weg von und zur Haltestelle, im Bereich der Haltestelle sowie während der Benutzung des Schulbusses trainiert werden.

Thematisiert wurde das Verhalten an der Haltestelle, beim Ein- und Aussteigen und der tote Winkel beim Ausscheren des Busses. Wie wichtig es ist, sich anzuhalten, konnten die Kinder bei der Bremsprobe selbst erleben. Wie wichtig Verkehrssicherheitsaktionen für Kinder sind, zeigt die Unfallstatistik 2022: Österreichweit wurden bei der Fahrt mit dem Bus zur Schule 89 Kinder teils schwer verletzt.