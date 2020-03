A1 bei Melk nach Unfall für rund zwei Stunden gesperrt .

Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Westautobahn (A1) in Richtung Wien zwischen Melk und Loosdorf (Bezirk Melk) am Donnerstag in den frühen Morgenstunden für rund zwei Stunden gesperrt worden. Der 21-jährige Lenker eines Klein-Lkws prallte laut Polizei mit der rechten Front seines Kfz gegen die linke Heckseite eines vor ihm fahrenden Sattelzuges.