Verkehrsunfall Alkoholisierter Motorradlenker kollidierte in Golling mit Pkw

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Notarzt Foto: APA (Archiv/dpa)

E in alkoholisierter 33-Jähriger ist am Sonntagabend in Golling a. d. Erlauf (Bezirk Melk) mit seinem Motorrad in einen entgegenkommenden Pkw gekracht.