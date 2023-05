Lotus-Oldtimer Crash auf Westautobahn fordert zwei Verletzte

Um knapp 30.000 Euro frisch restauriert, wollte ein Lenker mit seinem Lotus Super Seven am Wochenende eine Spritztour machen. Aus noch unbekannter Ursache endete diese Tour allerdings mit einem Crash auf der Westautobahn zwischen Ybbs und Pöchlarn. Ein Rettungswagen, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, konnte sofort Erste Hilfe leisten und auch die Rettungskette in Gang setzen.

Beide Insassen im Sportwagen wurden vom Rettungsdienst in der Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum transportiert. Die Fahrzeugbergung führte die Feuerwehr nach polizeilicher Freigabe durch. Die A1 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer des Einsatzes auf der Überholspur nicht befahrbar.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.