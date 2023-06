Schwerer Unfall mit Lkw & Pkw auf A1 bei Melk: Zwei Verletzte

Aus bislang noch unklarer Ursache kam es am Donnerstagnachmittag auf der Westautobahn (A1) Richtung Linz bei Melk zu einem schweren Verkehrsunfall. ÖAMTC-Angaben zufolge war ein Schwerfahrzeug gegen die Betonleitschiene gekracht. Auch ein Pkw war an dem Unfall beteiligt. Er wurde so schwer beschädigt, dass eine Person von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden musste. Beide Lenker mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum gebracht werden.

Kilometerlanger Rückstau

Die Westautobahn musste gesperrt werden. Es entstand ein kilometerlanger Rückstau, der einem Sprecher zufolge rasch bis Loosdorf zurückreichte. Verkehrsteilnehmern wurde geraten, die A1 bei der dortigen Abfahrt auf die B1 zu verlassen und in Pöchlarn wieder aufzufahren.

Foto: DOKU-NOE

Behinderungen gab es dem Sprecher zufolge auch auf der Richtungsfahrbahn Wien. Dort war nach einem Unfall vorübergehend der erste Fahrstreifen gesperrt. Ein Stau war ebenfalls die Folge.