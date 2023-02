Zwei Kinder bei Pkw-Kollision in Zelking-Matzleinsdorf verletzt .

Bei einer Pkw-Kollision auf der B215 in Zelking-Matzleinsdorf (Bezirk Melk) sind am Montag zwei Kinder verletzt worden. Die Mädchen im Alter von drei und zwölf Jahren wurden nach Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht. Eine 37-Jährige war mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das Auto einer 34-Jährigen gekracht. Auch beide Lenkerinnen erlitten Blessuren.