Menschenrettung bei Verkehrsunfall auf Westautobahn

Bei Pöchlarn kam es am heutigen Dienstag auf der Westauotbahn zu einem Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Salzburg kollidierten aus bislang noch unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge. Eine Person wurde dabei in einem der beiden Fahrzeuge eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Person mit dem Notarzt ins Landesklinikum gebracht. Weitere vier Personen, davon drei Kinder blieben unverletzt. Die Autobahn wurde im Bereich der Unfallstelle von der Asfinag gereinigt und danach für den Verkehr freigegeben. Durch den Verkehrsunfall entstand ein kilometerlanger Stau.