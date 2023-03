Stier wehrte sich vor Schlachtung – 40-Jähriger verletzt

Der Arbeiter sollte einen Stier in die Schlachtabeilung eines Betriebs in Ruprechtshofen bringen. Dabei drehte sich der Stier um und attackierte den Mann. Durch einen Stoß mit dem Kopf des Stiers kam der Mann zu Fall. Daraufhin soll der Stier auf den Mann losgegangen sein. Ein Herr hörte die Hilfeschreie und konnte das Tier vertreiben. Rettungskräfte versorgten den Verletzten, danach wurde er mit vermutlich schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.