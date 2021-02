Jugendliche ziehen durch die leeren Straßen, klingeln und klopfen, werfen Eier an Türen und Fensterscheiben – was man sonst nur aus Filmen kennt ist für die Ybbser Altstadt gerade Realität. Cornelia Streisselberger, Besitzerin eines Nagelstudios in Ybbs machte ihrem Ärger über regelmäßige Angriffe auf ihrer Facebook-Seite Luft. Dort teilt sie Fotos ihrer von Eiern verunreinigten Eingangstür. Der NÖN erzählt sie von weiteren Attacken: „Das läuft schon ein paar Monate. Jugendliche schlagen auf die Tür oder reißen daran. Ich habe sie schon öfters dabei erwischt und angesprochen. Jetzt haben sie Eier an die Scheibe geworfen“, sagt sie verärgert.

Streisselbergers Versuche, die Jugendlichen zu besinnen stoßen bisweilen nur auf Ablehnung. Die Nagelstudio-Betreiberin hat nun die Polizei zur Hilfe gezogen. Sie hofft, dass sich die Sache nun klärt, denn mittlerweile gibt es schon mehrere Meldungen von Eierattacken. „Es dürfte ein Trend sein, Eier an Häuser zu werfen. Ein Ybbser hat sich bei mir gemeldet, dem ist dasselbe passiert,“ berichtet Streisselberger.

Dass sich solche Fälle in Ybbs häufen, teilweise ohne angezeigt zu werden, bestätigt auch das Bezirkspolizeikommando Melk. „In diesem Fall handelt es sich aber nicht um Sachbeschädigung, sondern um eine Verunreinigung. Die Lage wird nun verstärkt beobachtet“, heißt es seitens der Polizei.