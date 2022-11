Aufarbeitung des Dollfuß-Museums durch Melker Verein startet

Während die Politik munter über die Finanzierung diskutiert, setzt der Verein „MERKwürdig − Zeithistorisches Zentrum Melk“ mit der Vermittlungsarbeit in den Gemeinden Mank, Kirnberg und Texingtal zur Neukonzeption des bisherigen Dollfuß-Museums in Texing die nächsten Schritte ( die NÖN berichtete ).

Wie seit Prozessbeginn im Mai geplant, bezieht er dabei die Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum, wie die Gedenktafel am Geburtshaus in Texing, ebenso ein wie den Manker Dollfuß-Platz. „Entscheidend ist nicht nur, was bei diesem ergebnisoffenen Prozess um das Dollfuß-Museum herauskommt, sondern auch der Weg dorthin“, beschreibt Alexander Hauer, Obmann des Vereins „MERKwürdig“ das Konzept.

Aus diesem Grund wird der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern aus der gesamten Region gesucht, um über Themen wie die Gefährdung der Demokratie oder der Menschenrechte zu sprechen. „Wir sind der festen Überzeugung, dass es hier noch viel Gesprächsbedarf gibt“, betont Hauer.

Bereits in diesem Winter startet die Vermittlungsarbeit in Schulen, mit den Gemeinderäten aber auch den Landjugendgruppen aus den Gemeinden. Geplant sind Workshops und Exkursionen. Mit der konkreten Durchführung der Vermittlungsarbeit wurde der Verein „Museum Arbeitswelt“ aus Steyr beauftragt.

Das Projektteam um den wissenschaftlichen Leiter Christian Rabl führt derzeit umfassende Erhebungen des Ist-Zustandes im Dollfuß-Museum und im Archiv der Gemeinde Texingtal durch. Daneben werden auch Interviews, etwa mit der Familie Dollfuß, geführt. Im Jahr 2023 soll ein Konzept zur Neugestaltung des Geburtshauses vorliegen.

