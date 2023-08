Yspertaler Mundartdichter mit neuem Buch

Der pensionierte Postbeamte Hans Pichler hat sein bereits drittes Mundartbuch veröffentlicht. Alles begann 2019, als die Pfarre Altenmarkt für ihren Weihnachtsmarkt etwas Besonderes suchte. Fündig wurden sie beim langjährigen Pfarrkirchen- und Pfarrgemeinderat. Der passionierte Hobbydichter stellte kurzerhand eine Auswahl seiner Mundartgedichte zusammen, welche in gedruckter Form zum Verkauf angeboten wurde. Die Rückmeldungen waren derart positiv, dass sich der Pensionist entschloss, weitere Bücher zu schreiben.

Nun erschien im Eigenverlag sein bislang umfangreichstes Werk „Dengan d'Leit nu amoi zruck“. Pichler hat sich bewusst dazu entschlossen die Texte in Mundart niederzuschreiben. „Es handelt sich um ein Stück Kulturgut, das nicht verloren gehen soll, aber auch Begriffe von früher sollen der jüngeren Generation nähergebracht werden“, erklärt der Autor. Die Geschichten, die in seinen Büchern erzählt werden, hat Pichler zum größten Teil selbst erlebt.

„Rechtschreibnorm für Mundart gibt es nicht. Als Postler und Mitglied in diversen Vereinen, wie dem Heimatmuseum, ist man ständig mit diversen Geschichten der Mitmenschen konfrontiert“, erklärt der Pensionist seinen Reichtum an Anekdoten. Inzwischen kommen jedoch auch immer wieder Menschen aus der Region, um dem Dichter ihre erlebten Ereignisse aus längst vergangenen Tagen anzuvertrauen. Auch beim „Stammtisch für alle“, der jeden Monat stattfindet, wird Pichler mit Material für weitere Bücher überhäuft. Er schreibt alles fleißig mit und archiviert die Erlebnisse seiner Mitbürger.

Inzwischen ist das Schreiben seine Leidenschaft geworden. „Ich habe genug Material für viele weitere Bücher, die in den kommenden Jahren veröffentlicht werden“, gibt sich der rüstige 76-Jährige voller Tatendrang. Pichler schreibt all seine Geschichten selbst, lediglich die Layoutierung für seine Bücher übernehmen Profis. „Ich bemühe mich, alles so verständlich wie möglich zu verfassen, denn eine Rechtschreibnorm für Mundart gibt es nicht“, lacht der Autor. Pichler veranstaltet auch Lesungen, wie erst diese Woche im Kinosaal des Heimatmuseums.

Mit dem Verkaufserlös seiner Werke werden einerseits die Produktionskosten der Bücher abgedeckt, andererseits jedoch auch immer wieder diverse Vereine und Institutionen unterstützt.