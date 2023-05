PV-Debatte in Melk: „Wollen sicher nicht als Verhinderer auftreten“

Wie viel Photovoltaik verträgt das Welterbe? Diese Frage – vor 20 Jahren noch nicht einmal angedacht – diskutierten Günther Dinhobl, ICOMOS Österreich, und Gerold Eßer, Landeskonservator des Bundesdenkmalamts, in Dürnstein.

Melks ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl.

Inhalt der Veranstaltung. Kernpunkt ihrer Ausführungen: Photovoltaik darf beziehungsweise muss auch im Welterbe, auf denkmalgeschützten Gebäuden möglich sein – vorbehaltlich mit Einschränkungen. Zu beachten sei dabei vor allem die Einseh- beziehungsweise Wahrnehmbarkeit der Anlage. Zu verwenden seien dunkle, nicht glänzende, reflexionsarme Module, die sich an das Dach anpassen, keine kleinteiligen PV-Felder. Sie sollten nach Möglichkeit auf Nebengebäuden montiert werden.

Blick nach Dürnstein. Dürnsteins ÖVP-Bürgermeister Johann Riesenhuber berichtete aus der Praxis: Die Wachauzonen-Verordnung, 2014 in Kraft gesetzt, musste überdacht und überarbeitet werden: „Wir haben damals vieles verboten und auch abbauen lassen.“ Jetzt werden auch in Dürnstein PV-Anlagen genehmigt, „wenn sie möglichst wenig stören“.

Melker Resümee: Das sagt Stadtchef Strobl. Als Mitglied im Verein Welterbegemeinden Wachau war die Stadt Melk auch „Austragende“ des Events. „Es war uns wichtig, aufzuzeigen, dass es nicht generell verboten beziehungsweise ausgeschlossen ist, eine PV-Anlage im denkmalgeschützten Bereich und/oder Schutzzonebereich zu installieren“, verweist ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl etwa auf die wesentliche Vorgabe der „Nicht-Einsehbarkeit vom öffentlichen Raum“, die auch vor Ort ins Treffen geführt wurde. Ebenso werde man in Melk „in der Diskussion zur Überarbeitung der Bebauungsbestimmungen, welche gerade stattfindet, die neuen Technologien“ – Stichwort dunkle, nicht glänzende, reflexionsarme Module – mitberücksichtigen. „Wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben und sicherlich nicht als Verhinderer auftreten“, betont der Stadtchef. Man müsse aber „der Tatsache ins Auge sehen und offen ansprechen, dass es da und dort vereinzelt Dachflächen geben wird, die nicht mit einer Anlage ausgestattet werden können.“ Aus diesem Grund habe man die geplanten PV-Anlage beim Schuberth-Stadion als Alternative geschaffen. Die ersten Voranmeldungen dafür gebe es bereits.

Wie lief das eigentlich vor der Bebauungsvorschrift 2021? Die neue Schutzzonen-Verordnung ist erst wenige Jahre in Kraft, aber es gibt Gebäude in Melk, die sich nun in einer Schutzzone befinden und bereits über eine PV-Anlage am Dach verfügen. Ein Beispiel dafür ist die Raika-Filiale, welche, so Strobl, bereits vor 2021 mit Paneelen ausgestattet wurde: „Vor der Einführung der Schutzzone war eine PV-Anlage anzeige- und bewilligungsfrei.“

Katja Rezac, Inhaberin der "Pasta e Pizza".

„Causa Pasta e Pizza“: Nächste Instanz. Die „Pasta e Pizza“ ist durch die mediale Berichterstattung zweifelsohne das prominenteste Objekt innerhalb der Melker Schutzzonen: Seit Monaten kämpft Chefin Katja Rezac darum, auf allen Dachflächen ihrer Pizzeria Solarpaneele installieren zu dürfen. Gemäß den Bebauungsvorschriften der Stadt Melk muss die Ostseite aber „paneelfrei“ bleiben, da PV-Anlagen in der Schutzzone ja nicht an „von öffentlichen Orten aus einsehbaren Flächen errichtet“ werden. dürfen. Nachdem ihr Wunsch auf eine Sonderregelung im Stadtrat abgewiesen wurde, setzt Rezac nun den nächsten Schritt: „Ich bin in die nächste Instanz gegangen, der Fall liegt nun beim Landesverwaltungsgerichtshof.“

