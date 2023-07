Missstände im Rinderstall: Bauer erklärt nach Anzeige, wie es dazu kam

„Als die Amtstierärztin anrief, war ich gerade bei der Feldarbeit“, erzählt der Bauer. Unangekündigte Kon-trolle, es gab eine Anzeige. Sofort machte sich der Landwirt auf den Weg zu seinem Rinderstall in der Region Mank. „Seit über zehn Jahren halten wir Tiere, Beanstandungen gab es bisher nie“, sagt er. Das bestätigt auch die zuständige Behörde. Doch dieses Mal war dem nicht so.

Da waren diese Bilder, Aufnahmen aus dem Inneren des Stalls. Die Fotos sind zum Teil verschwommen, das Motiv aber klar erkennbar: Rinder, die in ihren eigenen Exkrementen stehen. „Der Tierschutzverein 'Robin Hood' hat Anzeige erstattet“, schrieb Obfrau Marion Löcker in einem Facebook-Posting zu den Bildern. Die Fotos habe sie geschickt bekommen, danach die Behörde informiert. Über 60 Kommentare stehen unter dem Posting, der Beitrag wurde über 400 Mal geteilt.

Dann war die Behörde am Zug – und infolgedessen der betroffene Landwirt. „Im Rahmen der Vor-Ort-Kontrolle der Amtstierärztin bestätigte sich die angezeigte Verunreinigung des Stalls“, informiert Bezirkshauptfrau Daniela Obleser auf NÖN-Anfrage. Die „unmittelbar angeordneten Sofortmaßnahmen zur Behebung der angezeigten Missstände“, wie Obleser berichtet, wurden seitens der Halter umgesetzt. Das sind: ausmisten, reinigen, einstreuen. „Bei 84 kontrollierten Punkten wurden insgesamt vier Mängel festgestellt. Drei Mängel konnten meine Familie und ich unmittelbar beheben: Diese betrafen die Einstreu, die Liegefläche und die Rutschfestigkeit der Böden“, erzählt der Bauer. „Damit blieb bei der Nachkontrolle nur mehr die Reinigung und Streichung der verschmutzten Stallwände.“ Beim zweiten Kontrolltermin – und auch beim NÖN-Lokalaugenschein – in der Vorwoche waren die Malerarbeiten schon erledigt, die Stallwände wieder weiß.

Tiere waren gesund und unverletzt

Bei der Kontrolle der Behörde wurde laut Obleser auch festgestellt, dass die Tiere gesund und unverletzt waren – und dass sie sich in einem guten Ernährungs- und Allgemeinzustand befanden. Auf dieses Urteil legt der Rinderhalter großen Wert.

„Meine Familie und ich bemühen uns um eine gute Haltung und darum, dass sich die Tiere wohl fühlen“, betont er. Zu den „unschönen Bildern“, wie er es formuliert, sei es gekommen, da die Rinder aufgrund der Hitze mehr Durst haben. „Durch die hohen Temperaturen und den damit erhöhten Wasserbedarf der Tiere sind auch deren Ausscheidungen mehr als üblich“, verweist er darauf, dass dies zu verstärkten Flüssigkeitsansammlungen im Mistbereich des Stalles führte.

Zum Schutz ihrer Familie wollen die Rinderhalter anonym bleiben, luden die NÖN aber zum Lokalaugenschein. Dabei waren die Missstände sichtlich beseitigt. Foto: Denise Schweiger

Die Familie hält 19 Rinder in einem sogenannten Zweiflächen-Tretmiststall. Dieser unterteilt sich in eine erhöhte Liegefläche mit Stroheinstreu und einem tieferliegenden Mistsammelplatz. „Wir haben uns bewusst für dieses Stallsystem entschieden, da durch diese zwei Flächen der Bewegungsraum der Tiere deutlich größer als der gesetzliche Standard ist“, erklärt er. „Wir werden jedenfalls in Zukunft die Entmistungsintervalle verkürzen“, stellt er klar.

Landwirt zieht Lehren aus dem Vorfall am Hof

Der Landwirt betont gegenüber der NÖN immer wieder, dass er Kontrollen absolut begrüße, er wegen der Veröffentlichung der Fotos – wenn auch anonymisiert – aber auch schlucken musste. „Wir haben uns ja auch die Kommentare unter dem Posting durchgelesen“, sagt er. Zudem würden die Fotos auch nicht den Stall zur Gänze zeigen, meint er: „Zum Beispiel wurde die große eingestreute Liegefläche hinter dem Mistsammelplatz nicht fotografiert. Ich verwehre mich gegen den Vorwurf, dass unsere Tiere keinen entsprechenden Liegeplatz hätten.“

Dass es für „die Betroffenen nicht schön“ ist, wenn solche Bilder aus dem eigenen Hof kursieren, ist für die Tierschützerin Marion Löcker klar. „Aber es ist wichtig, es muss aufgezeigt werden, wenn so etwas passiert. Und wir geben ja keine Daten weiter, es wird alles anonymisiert“, betont die Vereinsobfrau.

Der Bauer habe in den vergangenen Tagen jedenfalls viele Gespräche mit seiner Familie und der Landwirtschaftskammer geführt. „Wir werden jetzt mehr Aufzeichnungen führen und auch selbst immer wieder Fotos vom Stall machen und anschließend darüber sprechen, wie es uns gehen würde, wenn diese veröffentlicht werden würden“, zählt er eine Maßnahme gegen „Betriebsblindheit“ im Stall auf. „Wir versuchen, unsere Landwirte zur Selbstreflexion zu motivieren und unterstützen etwa auch mit Beratungsunterlagen“, ergänzt Johannes Fitzthum seitens der Bezirksbauernkammer.

Wie werden Betriebe kontrolliert?

Grundsätzlich werden laut Bezirkshauptfrau Daniela Obleser Betriebe in Niederösterreich regelmäßig im Rahmen von jährlichen, risikobasierten Überwachungs- und Kontrollprogrammen stichprobenartig überprüft. „Zusätzlich werden Verdachtskontrollen, die z.B. in Folge einer Meldung/Anzeige von Bürgern, Tierschutzvereinen oder auch aufgrund eines Verdachts, der bei der Behörde selbst entsteht, vorgenommen“, erläutert sie auf NÖN-Anfrage - so war es etwa aktuell in der Region Mank der Fall. Diese Kontrollen erfolgen „zeitnahe und Vor-Ort, um die erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung des Tierwohls unmittelbar ergreifen zu können.“