Jubel in St. Leonhard! Die lange Suche nach einem neuen Hausarzt inklusive eigenem Video ist erfolgreich beendet: Elke Müller wird ab 1. April ihre Ordinationstür in St. Leonhard öffnen und eine Vollzeit-Kassenplanstelle besetzen. „Die Freude ist sehr groß!“, frohlockt St. Leonhards Bürgermeister Hans-Jürgen Resel (VP). „Ich hatte in den letzten Monaten neben meinem Tagesgeschäft als Bürgermeister immer zwei Prioritäten: die Arztsuche und den Hochwasserschutz. Ein großer Abschnitt ist nun geschafft.“

Im April hatte es die ersten Gespräche zwischen Resel und Müller gegeben. Im Sommer sagte die Allgemeinmedizinerin dann ab, um weiter in Scheibbs tätig zu sein, wo sie seit fünf Jahren Karl Exinger zweimal pro Woche vertritt. „Dann habe ich keine Zukunft mehr in Scheibbs gesehen“, erzählt Müller. „Und genau in meiner Nachdenkphase hat sich Hans-Jürgen Resel wieder bei mir gemeldet – es war wie eine Fügung des Schicksals.“ Müller hebt die darauf folgenden „sehr angenehmen und produktiven“ Gespräche mit Resel hervor. „Er hat sich sehr um mich bemüht, sodass ich mit einem guten Gewissen zugesagt habe“, schildert die 38-jährige Mutter von zwei Kindern.

„Absoluter Gewinn für die Marktgemeinde“

Die Chemie zwischen dem Ortschef und der Ärztin stimmte auf Anhieb. Resel: „Sie hat langjährige Erfahrung, kennt das Hausarztwesen und man spürt, dass es für sie eine Berufung ist. Elke Müller ist ein absoluter Gewinn für unsere Marktgemeinde – als Ärztin und als Mensch.“

Bis Ende März 2021 wird die Wieselburgerin noch in Scheibbs bleiben, ab 1. April ist sie dann die neue Allgemeinmedizinerin in St. Leonhard. Ihre Ordination wird in den früheren Räumlichkeiten von Ingrid Lebersorger-Berger beheimatet sein. Ab Jänner werden Adaptierungen durchgeführt. Müller ist bereits Feuer und Flamme: „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und auf die neuen St. Leonharder Patienten. Ich glaube, dass es eine ganz tolle Zusammenarbeit wird.“