Neuer Tierarzt in Rathausgasse in Ybbs

Mit Peter Zednik hat Ybbs einen neuen Tierarzt. Der 57-jährige gebürtige Gablitzer führte zuletzt seit dem Jahr 2013 eine Tierpraxis im zweiten Bezirk in Wien. Diese bleibt auch weiterhin bestehen. „Da wir in Ybbs wohnen, war es naheliegend, hier auch eine Praxis zu eröffnen“, erklärt Zednik die Beweggründe für die neue Ordination in der Rathausgasse.

Zednik kann in seiner Zeit als Tierarzt bereits auf ein breites Erfahrungsspektrum verlassen. Noch während seines Studiums war Zednik auf diversen veterinärmedizinischen Universitäten in Australien, um dort in speziellen Praxen zu hospitieren. Nach dem Abschluss seines Studiums arbeitete er zwei Jahre in der Tierklinik in Waidhofen/Thaya sowohl im Kleintier- als auch im Großtierbereich.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Danach folgte der Schritt in die Selbstständigkeit, wo die Zusatzausbildung für Akupunktur und Neuraltherapie gemacht wurde. „In dieser Zeit habe ich eine Methode für Goldimplantate entwickelt, bei der das Tier nicht in Narkose gelegt werden muss. Das bringt vor allem bei älteren Tieren ungeahnte Vorteile“, erzählt Zednik.

„Wir sind auch für diverse Notfälle gerüstet“ Peter Zednik

Die Eröffnung in Ybbs war aber nicht einfach, wie der Tierarzt erzählt: „Es war mit enormen bürokratischen Hürden verbunden.“ Behandelt werden in der neuen Tierarzt-Praxis vor allem Kleintiere. Neben einem Indoor-Blutlabor, wo Blutparameter innerhalb von 15 Minuten ermittelt werden können, ist auch ein Ultraschall sowie ein eigener OP-Saal verfügbar. „Wir sind auch für diverse Notfälle gerüstet“, verspricht Zednik. Neben Kleintieren werden auch Pferde behandelt, allerdings nur mit Akupunktur und Goldimplantaten.

Die Öffnungszeiten sind derzeit Corona-bedingt eingeschränkt, für Termine kann aber direkt unter 0664/5856022 angerufen werden.