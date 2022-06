Melk/Loosdorf: Gemeinsamer Plan für Kläranlage

Werbung

Der notwendige Neubau der Melker Kläranlage erinnert an eine wahre Odyssee. Bereits 2017 – damals noch unter Bürgermeister Thomas Widrich – wurde das Thema intensiv im Gemeinderat behandelt und eine gemeinsame neue Kläranlage mit Pöchlarn präferiert. Vorgestellt wurde das Projekt damals von der Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH, der Baustart sollte 2020, die Fertigstellung im Jahr 2022 erfolgen.

Der Umbau ist dringend notwendig, denn die im Jahr 1972 erbaute Kläranlage ist an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen. Nur mehr durch Sondergenehmigungen durch die Bezirkshauptmannschaft Melk konnten Baubewilligungen, etwa im Jahr 2020 in der Lebzelterbreite, erteilte werden. Daneben verfügt die Anlage über keinen Hochwasserschutz, der dadurch verursachte Schaden beläuft sich seit 2002 auf rund 1,5 Millionen Euro.

Melk: Finanzierung dank Kanalgebühren-Erhöhung

Gebaut wurde 2020 aber noch nicht: Dafür beauftrage die Stadtgemeinde Melk mit der HIPI ZT GmbH eine weitere Firma, um die unterschiedlichen Varianten – gemeinsamer Bau mit Pöchlarn oder alleine – zu prüfen. Auch damals war der Bau mit Pöchlarn die günstigste Variante. Im Herbst kam dann die Wende: Im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung wurde zwar eine gemeinsame Ausschreibung mit Pöchlarn beschlossen – allerdings nicht für eine gemeinsame, sondern für zwei idente Anlagen. Eine gemeinsame Anlage war damit vom Tisch, ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl rechnete mit einem Baustart im Jahr 2022 und einer Fertigstellung im Jahr 2024. Die Gegenfinanzierung für das rund neun Millionen Euro teure Projekt erfolgt durch eine Gebührenerhöhung bei den Kanalgebühren. Die Kritik der Opposition war damals laut.

Ein Jahr später, im Herbst 2021, erfolgte eine abermalige Verschiebung. Nicht im Frühjahr 2022, sondern erst im Herbst soll gestartet werden. Als Grund für die neuerliche Verschiebung gab ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann Baukostensteigerungen von rund 30 Prozent an. Im Frühjahr 2022 soll dafür die Ausschreibung starten.

Wir würden es lieber alleine errichten. Sparen wir Kosten, machen wir es gemeinsam.“ Thomas Vasku Bürgermeister Loosdorf (SPÖ)

Und jetzt, im Frühjahr 2022? Bislang gibt es weiterhin keine Ausschreibung, allerdings eine andere Idee: Melk prüft die Errichtung einer gemeinsamen Kläranlage mit Loosdorf, wo ebenso eine neue Kläranlage geplant ist. Richtig glücklich ist man über die Idee in Loosdorf nicht, wie in der vergangenen Gemeinderatssitzung zu hören war. So vermutet man in Loosdorf die schwierige finanzielle Situation der Stadt Melk hinter der Idee. In Loosdorf befindet man sich zwar bereits in der zweiten Phase der Ausschreibung, Loosdorfs SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku sieht den Fall aber nüchtern: „Wir würden es lieber alleine errichten, ersparen wir uns dabei aber Kosten von einer Million Euro, mache ich es lieber gemeinsam.“

In Melk weist man Aussagen aus Loosdorf, dass sich die Stadt in einer schwierigen Phase befinde, zurück. „Bezüglich der Finanzierbarkeit der Kläranlage wurden damals die Kanalgebühren angehoben, da das notwendige Darlehen eine Gegenfinanzierung benötigt“, erklärt Melks Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann (ÖVP).

Kaufmann bestätigt, dass das Land Niederösterreich Synergiepunkte erkannt hat und nun prüft, ob eine gemeinsame Anlage Sinn machen würde. „Festzuhalten ist aber, dass die Finanzierung der Kläranlage Melk von Seiten der Gemeinde gesichert ist und das Land Niederösterreich, so wie damals beim Thema gemeinsame Kläranlage Melk-Pöchlarn, anfangs Synergiepunkte gefunden hat, welche sich aber für beide Gemeinden nicht rentiert hätten“, sagt Kaufmann.

Der Melker Vizebürgermeister glaubt, dass der Bau der gemeinsamen Anlage sowie die Betriebskosten mit hoher Wahrscheinlichkeit billiger kämen.

