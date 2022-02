Erschossener Hund in Pöchlarn: 5.000 Euro Strafe

Die blecherne Stimme aus dem Lautsprecher ertönt, die Plätze im Saal 201 des Landesgerichts St. Pölten füllen sich. Zum dritten Mal startet am vergangenen Freitag der Prozess um den 2020 erschossenen Dalmatiner (siehe Infobox unten).

Die Worte einer verstorbenen Zeugin. Während der Angeklagte, seine Ehefrau und sein Anwalt – wie bei den vergangenen Verhandlungen – erscheinen, bleiben die Halter des toten Dalmatiners – wie beim zweiten Prozesstag – dem Gerichtssaal fern. Nur ihr Anwalt ist gekommen, er zieht ein Schreiben aus seiner Tasche. Es ist die schriftliche Stellungnahme der zweiten Frau aus dem Südlichen Waldviertel, die an jenem Novembertag 2020 mit dem Dalmatiner unterwegs war. Die über 80-Jährige wollte eigentlich selbst vor Gericht aussagen, doch sie ist mittlerweile verstorben. Die Richterin trägt ihre Stellungnahme vor – ihre Schilderungen decken sich mit jener ihrer Tochter. In dieser Version seien die beiden Frauen auf dem Feldweg aus ihrem Auto gestiegen und hätten den Dalmatiner frei laufen lassen. Als der Pöchlarner – samt Gattin, Labrador und Faustfeuerwaffe in der Hand – den Dalmatiner sah, soll er sie angeschrien haben: Wenn sie den Hund nicht anleinen, werde er ihn erschießen. Er habe mit der Waffe herumgefuchtelt, die über 80-Jährige hätte sich gefürchtet. Schlussendlich habe der Pöchlarner Justizwachebedienstete trotzdem – im Vorbeigehen – abgedrückt, obwohl sie den Dalmatiner angeleint haben sollen. In der Version des Schützen habe der Dalmatiner hingegen seinen Labrador attackiert – nach einer Warnung an die Damen, habe er zum „Schutz seines Hundes“ abgedrückt. Ein letzter Zeuge nahm am vergangenen Freitag vor der Richterin Platz. Der Mann erzählte – durchaus vage – von einer Begegnung mit dem Angeklagten und seinem Vierbeiner. Da sich sein Hund dem Labrador näherte, soll der Pöchlarner gedroht haben, einen Pfefferspray einzusetzen. Mit dieser Zeugeneinvernahme schloss die Richterin die Beweisführung, danach bot sie – abermals – Diversion an, der Angeklagte willigte nicht ein.

Staatsanwalt: „Künftig sorgsamer mit Waffe umgehen.“ Vor der Urteilsverkündung meldete sich der Staatsanwalt zu Wort: Auch wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Schützen 2020 einstellte, sei dies „nicht mit einer Freisprechung gleichzusetzen“. Er appellierte an ihn, „künftig sorgsamer mit seiner Schusswaffe umzugehen“.

Die Schluss-Statements der Anwälte

Der Anwalt der Dalmatiner-Halter betonte, dass das Ziehen, gar das Abfeuern der Waffe aus seiner Sicht in dieser Situation nicht gerechtfertigt gewesen ist. Den Frauen sei es nach dem Vorfall nicht gut gegangen, er spricht von „Angstzuständen und Panikattacken“. Ganz anders sieht das naturgemäß der Anwalt des Schützen: „Was hätte er denn sonst machen sollen? Es war das einzige Mittel, ohne sich selbst zu gefährden.“

Das Urteil

Komplett überzeugend war für die Richterin keine der beiden Versionen: „Der einzige gemeinsame Nenner, wenn man so will, ist, dass der Hund erschossen wurde.“ Sie sprach den Pöchlarner wegen Sachbeschädigung – Tiere sind vor Gericht keine Sache, es werden aber je nach Situation „sachenrechtliche Vorschriften“ angewandt – schuldig: 5.000 Euro Geldstrafe (100 Tagessätzen zu 50 Euro, davon 20 Tagessätze bedingt für eine Probezeit von drei Jahren). Zudem muss er 450 Euro Schadenersatz für den Hund und 150 Euro für die erlittene psychische Beeinträchtigung zahlen.

Die Sache ist noch nicht gegessen. Abgeschlossen ist der Fall aber damit noch nicht: Einerseits meldete der Verteidiger volle Berufung an, andererseits können die Dalmatiner-Halter auch noch den zivilrechtlichen Weg bestreiten. „Das wird gerade evaluiert“, sagt ihr Anwalt gegenüber der NÖN.

