„Ziehe auch vor Gericht“: Melker Pizzeria-Chefin kämpft für PV-Anlage

Solarpaneele auf allen Dachflächen ihrer „Pasta e Pizza“, das fordert die Pizzeria-Chefin Katja Rezac. Doch daraus wurde bislang nichts, wie die NÖN bereits Mitte Jänner berichtete: Die Errichtung der PV-Anlage wird ihr seitens der Stadt Melk in Teilbereichen untersagt, es wird auf die Bebauungsbestimmung für den Schutzzonenbereich verwiesen (siehe Infobox unten). Daran sei nichts zu rütteln, auch nicht, dass ihr Grundstück fälschlicherweise in der Verordnung der Schutzzonenkategorie 1 – „denkmalgeschützt“ – ausgewiesen wird, obwohl es nicht unter Denkmalschutz steht. Diese verzwickte Causa wurde am Wochenende auch bei der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ thematisiert. Und dabei war deutlich zu sehen: Katja Rezac lässt nicht locker.

Laut der Verordnung der Stadt müsse die Ostseite „paneelfrei“ bleiben, denn PV-Anlagen dürfen in diesem Teil der Schutzzone nicht an „von öffentlichen Orten aus einsehbaren Flächen errichtet“ werden. „Es würde doch niemanden stören“, betonte die Pizzeria-Chefin im TV, dass man „das Dach nicht komplett zupflastern“, „nichts hässliches“ umsetzen würde. Grünes Licht gibt die Stadt für die Bebauung der Dachflächen der West- und Südseite. Ein Unterfangen, das Rezac wirtschaftlich aber wenig bis gar nichts bringen würde, attestierte Energieberater Franz Stanzl: Mittels der PV-Anlage Ost und West könnten 50 Prozent des Strombedarfs abgedeckt werden − wenn nur die Westseite möglich wäre, wären es nur rund 20 Prozent. „Ich muss selber Energie produzieren“, resümierte sie. „Für meinen Betrieb.“

Schnitt, Kameraschwenk zum Melker Rathaus. ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl könne sich aufgrund zwei laufender Verfahren zum konkreten Fall nicht äußern. Mit dem Zeigefinger deutete er auf eine große Luftaufnahme der Stadt, zeigte, wie weit sich die Schutzzonen über die Straßen Melks erstrecken. Zur Studiodiskussion mit Peter Resetarits, Robert Berger, Volksanwältin Gaby Schwarz und Katja Rezac war Strobl geladen, er blieb ihr aber – Stichwort laufende Verfahren – fern. In einer schriftlichen Stellungnahme – die auszugsweise beim „Bürgeranwalt“ verlesen wurde und der NÖN zur Gänze vorliegt – verweist Strobl auf den Welterbestatus der Melker Altstadt und die sich daraus ergebenen Einschränkungen der Bebaubarkeit. Dass diese nicht „immer im Einklang mit den Bebauungswünschen der betroffenen Eigentümer stehen“, sei „leider nicht immer zu verhindern“, aber es bestehe „eine wichtige Verpflichtung für die Stadt Melk zur Erhaltung des UNESCO-Welterbes sowie des Ortsbildschutzes“.

Nicht im Denkmal-, aber im Ensembleschutz

Der Vorwurf, dass die Stadt die Errichtung der PV-Anlage „unmöglich“ mache, weist er als „vollkommen unrichtig“ zurück. Und das stimmt auch, denn untersagt wurde der Pizzeria-Chefin immer nur die Bebauung der Ostseite. Was aber durchaus verwunderlich ist: Im Schreiben wird nicht erwähnt, was der beauftragte Raumplaner Herfrid Schedlmayer gegenüber der NÖN im Jänner einräumte: Die Kategorie 1 sei laut Schedlmayer „etwas missverständlich“ ausgedrückt worden, denn dazu zählen nicht nur denkmalgeschützte Bauten, sondern auch jene, die nicht denkmalgeschützt, aber „zum zusammenhängenden Altstadtensemble von Melk gehören“. Und dazu zähle eben auch Rezacs Pizzeria in der Jakob-Prandtauer-Straße. Ergo gelten aus Sicht der Stadt auch für sie die Bestimmungen der Kategorie 1 des Schutzzonenplans. Der Raumplaner stellte im NÖN-Bericht vor zwei Monaten zudem eine entsprechende Korrektur der Legende in Aussicht, auch seitens der Stadt kündigte man damals schon eine „Evaluierung der Bebauungsbestimmung“ an. Im Bürgermeister-Schreiben an den ORF wurde diese Ankündigung nun wiederholt. Die Frage, die in der Sendung immer wieder angesprochen wurde – warum die Pizzeria in die Kategorie „denkmalgeschützt“ fällt, ohne unter Denkmalschutz zu stehen –, ist also eigentlich schon gelöst.

Ein Absatz der Stellungnahme Strobls fand indes noch Eingang in den Beitrag: Es soll künftig für Liegenschaftseigentümer, die in der Umsetzung von PV-Anlagen „durch die sensible Lage ihrer Objekte in einer Schutzzone eingeschränkt sind“, die Möglichkeit geben, sich „an einer durch die Gemeinde errichteten PV-Anlage direkt beteiligen“ zu können. „Das ist alles schön und nett“, konterte Rezac, im Studio darauf angesprochen. Das käme ihr aber teuer, sagt sie: „Das wären 21 Cent pro Kilowattstunde, das ist mehr, als ich jetzt zahle.“ Dieser „Arbeitspreis“ wird auf der Homepage der Energiegemeinschaft Region Melk angeführt.

Der Kampf der Pizzeria-Chefin gegen den Schutzzonenplan geht jedenfalls weiter, so viel steht fest. „Ich werde auch vor Gericht ziehen“, sagte Rezac. „Ich habe damit kein Problem.“

Die Verordnung

Der Melker Gemeinderat hat Ende September 2021 die neuen Bebauungsvorschriften beschlossen, darunter finden sich in einem Abschnitt der Verordnung auch die „Bebauungsvorschriften für den Schutzzonenbereich“ . Ziel dieser ist es, ein „Leben in und mit der historischen Kulturlandschaft für die Zukunft“ zu ermöglichen. Diese Bebauungsbestimmungen wurden, wie ÖVP-Stadtchef Strobl erläutert, „in Zusammenarbeit mit der NÖ Landesbaudirektion, Abteilung allgemeiner Baudienst, Baukultur und bauliche Angelegenheiten im UNESCO-Welterbe, ausgearbeitet.“

