Texingtal: Dank Spenden die Familie sehen

Rund um die Uhr muss Stefanie Heindl betreut werden. Geistig ist die 57-jährige Texingtalerin zwar voll da, seit einem Gehirnschlag vor über vier Jahren kann sie sich aber kaum bewegen und nur über einen Computer mit ihrem Mann, ihren Kindern und Enkelkindern kommunizieren.

Im Oktober berichtete die NÖN über „Steffis“ Schicksal, und Gerhard Heindl, seit 32 Jahren Steffis Ehemann, bat um Unterstützung, um die wichtigen Therapien finanzieren und ein neues behindertengerechtes Fahrzeug anschaffen zu können. Zwei Monate später ist Gerhard Heindl überwältigt. Aus allen Teilen Niederösterreichs haben in den vergangenen Wochen Menschen für Steffi gespendet. „Meine Frau und ich möchten uns bei allen Spendern auf das Herzlichste bedanken“, freut sich Gerhard Heindl im NÖN-Gespräch sehr, so viel Unterstützung erhalten zu haben. „Wir hatten ja keine Erwartungshaltung. Aber es kam so viel zusammen, dass wir jetzt für einige Zeit sehr gut aufgestellt sind.“

So sind zum einen die wichtigen Therapien weiter gesichert und zum anderen hilft das Geld bei der Erfüllung des großen Wunschs, den behindertengerechten Kleinbus zu kaufen. Mit diesem kann Steffi regelmäßig vom Manker Marienheim abgeholt werden, um Zeit zu Hause mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen. Der Bus ist nun bereits bestellt. Gerhard Heindl: „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kommt er voraussichtlich erst im Mai. Aber wir freuen uns sehr.“