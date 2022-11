Schallaburg präsentiert 2023 Ausstellung "Kind sein"

"Die Ausstellung zeigt, wie Kinder früher und heute gelebt haben und welchen Stellenwert sie in der Gesellschaft einnahmen beziehungsweise einnehmen", wurde in einer Aussendung am Montag mitgeteilt. Die diesjährige Schau "Reiternomaden in Europa" war bis zum Wochenende zu sehen. Rund 124.000 Gäste wurden verzeichnet, wurde Bilanz gezogen.

Lockten heuer 124.000 Besucherinnen und Besucher auf die Schallaburg: die „Reiternomaden in Europa“. Foto: Klaus Pichler

"Die Kindheit prägt uns wie keine andere Zeit. Manche können es nicht erwarten, ihr zu entwachsen. Andere blicken mit Sehnsucht auf sie zurück. Aber was heißt es eigentlich, ein Kind zu sein - damals und heute? Wie viel Kind steckt in mir und was heißt es, die Welt mit Kinderaugen zu sehen?", hieß es als Ausblick auf das kommende Jahr. Die Schau sei ein "Erlebnis für Erwachsene und Kinder". Neben den Ausstellungsführungen wird auf der Schallaburg 2023 ein spezieller Workshop zum Thema generationsübergreifende Kommunikation mit dem Titel "Jetzt verstehen wir uns!" angeboten. Auch ein "Escape Room" ist wieder geplant.

http://www.schallaburg.at

