Höchste SPÖ-Auszeichnung für längstdienende Ortschefin Österreichs

Die Petzenkirchner Bürgermeisterin Lisbeth Kern ist seit 49 Jahre Mitglieder der SPÖ und seit 27 Jahren Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde. „Man hat mir damals gesagt, es sei nicht so zeitintensiv, viermal zu einer Gemeinderatssitzung zu gehen, und mehr Arbeit erwarte mich nicht. Da mein Vater 25 Jahre lang Bürgermeister war, war Gemeindepolitik bei uns zuhause immer Thema. Ich bin damit aufgewachsen, und es hat mich immer interessiert. Deshalb habe ich das Gemeinderatsmandat vor 40 Jahren angenommen, und die Funktion ist über die Jahre gewachsen. Ich habe mir gesagt, warum soll eine Frau nicht auch Bürgermeisterin sein können, und das Amt angenommen“, erzählte Kern in einem NÖN-Interview anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums, wie es damals dazu kam, dass sie Bürgermeisterin wurde.

Seit der Ernennung zur Bürgermeisterin im Jahr 1996 ist auch die Verantwortung und der Papierkram gestiegen. Bereits vor Jahren forderte Kern, dass sich die Rechtslage anders aufgestellt werden muss, damit die Bürgermeister nicht „mit einem Fuß im Kriminal“ stehen. Vom Rückhaltebecken bis zum Neubau des Gemeindeamtes ist die Liste der Erfolge bei Kern mittlerweile sehr lang.

Mit ein Grund warum Kern die Victor-Adler-Plakette - die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie - von SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich und EU-Abgeordneten sowie Bezirkschef Günther Sidl verliehen wurde.

„Lisbeths Engagement kann man in dieser Gemeinde an jeder Ecke spüren, die Lebensqualität Petzenkirchens an vielen Initiativen festmachen. Sei es die vielfältige Vereinslandschaft des Orts, der Einsatz für Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit vier Kindergartengruppen und Nachmittagsbetreuung in der Volksschule oder der Einsatz für eine gut ausgestaltete Ärzte-Struktur. Wo anderswo die Lichter ausgingen, hat man auch im Wirtschaftsbereich – Betriebe, Wirtshäuser – stets an der Seite der Wirtschaftstreibenden gestanden und für Arbeitsplatzschaffung gesorgt“, dankt Hergovich der Petzenkirchnerin für ihren Einsatz.

Der Petzenkirchner Sidl lobt aber auch Kerns Engagement innerhalb der Bewegung: „Seit 49 Jahren setzt sie sich in zahlreichen Funktionen innerhalb der Sozialdemokratie für die Gemeinschaft ein und kämpft mit vollem Einsatz für ihre Ideen.“

Ob Kern bei der kommenden Gemeinderatswahl 2025, am Wahltag wäre sie 69 Jahre alt, nochmal antreten wird, ist derzeit noch offen. „Wenn sich ein geeigneter Nachfolger findet, übergebe ich gerne“, so Kern.