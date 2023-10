Dallinger holt Vize-Weltmeister-Titel

Seit dem Jahre 2019 betreibt Günther Dallinger aus Heiligenblut (Marktgemeinde Raxendorf) das Holzfällen als Sportart. In dieser Zeit heimste er schon einige Titel ein. Zu einem erwarteten Spektakel vor einer prächtigen Kulisse wurde die Österreichische Meisterschaft im tirolerischen Seefeld in diesem Jahr. Beim Sportholzfällen in der Einzelwertung (sechs Disziplinen) konnte Günther Dallinger den Vizemeistertitel erringen. Sein Verein ist in Langschlag im Waldviertel zu Hause.