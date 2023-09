Melk: Fahrendes Volk erhitzt Gemüter

Dutzende Wohnwägen eines fahrenden Volkes auf einer Wiese gegenüber des Melker Wachaurings sorgen derzeit für deutlichen Gesprächsstoff in der Stadt.

Da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Problemen bei Abwasser- und Müllbeseitigung gegeben hat, hat die Stadtgemeinde bereits in den ersten Tagen rasch reagiert und eine Wasserversorgung hergestellt sowie WC-Anlagen und Müllcontainer aufgestellt. „Dafür müssen sie natürlich auch zahlen“, betont ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl.

Beschwerden über das fahrende Volk sind auch bei der Bezirkspolizei Melk eingelangt. Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger bestätigt, dass es immer wieder zu Vorfällen kommt. So fahren Personen in die Siedlungsgebiete und bieten dort Fassadenreinigungen an – meist zu überhöhten Preisen oder es wird am Ende mehr verlangt als vereinbart. „Es kam hier schon zu Anzeigen wegen Sachwucher“, bestätigt Heinreichsberger.

Meist fürchten sich Geschädigte aber vor Anzeigen, da die Personen, zumeist französische Staatsbürger, teilweise ein aggressives Auftreten an den Tag legen. Ein Problem, das auch den Exekutivbeamten bekannt ist. So zeigen die Mitglieder des fahrenden Volks bei Kontrollen oftmals ein äußerst unkooperatives Verhalten und es kam wiederholt zu gröberen Problemen beim Einschreiten.

Bereits bei der Ankunft gab es eine Anzeige, da die Fahrer ihre Wohnwägen ohne Erlaubnis des Besitzers auf Privatgrund abstellten. Eine Auflösung einer solchen Besetzung kann nur auf Anordnung durch die Bezirkshauptmannschaft Melk erfolgen. Roma und Sinti haben laut Paragraf 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Bundesverfassungsgesetzes das Recht, in Wohnwägen zu leben und umherzuziehen und sich auf öffentlichen Plätzen niederzulassen – allerdings müssen auch sie sich an bestehende Gesetze halten.

„Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Auflösung von Besetzungen laut Sicherheitspolizeigesetz sind in diesem Fall zurzeit nicht gegeben“, erklärt Bezirkshauptfrau Daniela Obleser. Hinsichtlich Müll- und Abwasserbeseitigung wurden der BH Melk weder Missstände angezeigt, noch sind hierzu Wahrnehmungen seitens der Behörde vorhanden.