Aufregung herrscht derzeit in der Melker Volksschule über die Betreuungszeiten vor Unterrichtsbeginn. Prinzipiell steht eine Betreuung, gegen einen Beitrag von zwei Euro, vor dem eigentlichen Schulstart ab 7 Uhr bis zum Beginn der ersten Stunde zur Verfügung. Die Sache hat allerdings einen Haken, der betroffene Eltern Kopfschütteln lässt. Die Kinder können dort nur zwischen 7 Uhr und 7.05 Uhr abgegeben werden, danach ist es nicht mehr möglich. Ein Umstand, der bereits mehrmals zu Diskussionen zwischen Eltern und der Schule führten.

„Es ist schon sehr kurios, dass, wenn ich mein Kind um 7.07 Uhr bringe, es nicht mehr teilnehmen kann“, wundert sich ein betroffener Vater gegenüber der NÖN. Eine Ausnahme gibt es allerdings für Kinder, die mit dem Bus zur Schule fahren. Nachgefragt über die aktuelle Situation beim Melker ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl betont dieser: „Die Gemeinde ist grundsätzlich offen für das Thema, die Corona-Situation darf aber nicht außer Acht gelassen werden.“

Dringlichkeitsantrag der Melker SPÖ

Damit spricht Strobl indirekt die steigenden Corona-Zahlen an. Dadurch könnte das Service ohnedies bald eingeschränkt werden. Eine Vermischung der Klassen sei nämlich zu vermeiden. Kommt es nämlich in dieser Zeit zu einem Covid-Fall unter den Schulkindern, könnten von der Quarantäne gleich mehrere Klassen betroffen sein. So wie bereits vor geraumer Zeit, als zumindest sechs Klassen in der Volksschule Melk unter Quarantäne standen.

Die Thematik beschäftigte zuletzt auch den Gemeinderat. Dort stellte die SPÖ-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag. Der Wunsch: Die Frühaufsicht soll kostenlos angeboten und der Eintritt in der Zeit von 7 bis 7.35 Uhr jederzeit möglich sein. Auch fordert die SPÖ, dass die in öffentlich zugänglichen Flächen der Schule gelagerten Objekte, wie Tische und Bänke, an einem anderen Ort gelagert werden, um den Schülern mehr Bewegungsfreiheit zu geben. Grüne und FPÖ stimmten der Dringlichkeit zu, die ÖVP dagegen. In der Folge feierte die SPÖ einen Elternbrief, geschickt von der Stadtgemeinde Melk an die Eltern der Volksschulkinder, als Erfolg der SPÖ. Strobl verweist in diesem Zusammenhang allerdings darauf, dass der Elternbrief bereits deutlich vor der Gemeinderatssitzung verschickt wurde, der Dringlichkeitsantrag der SPÖ damit nichts zu tun habe.

Der Inhalt des Briefes? Ab sofort werden die Kinder vor Unterrichtsbeginn kostenlos betreut — bisher waren zwei Euro zu bezahlen. Zudem wird eine zeitlich nicht beschränkte Frühaufsicht in der Volksschule umgesetzt — sprich, eine Teilnahme ist zu jeder Uhrzeit möglich. Im Brief an die Eltern verweist die Stadtgemeinde aber auch auf eine amtsärztliche Empfehlung, die Kinder erst ab 7.20 Uhr zu bringen, da ab 20 Minuten die Infektionsgefahr unweigerlich steigt.