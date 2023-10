Nach vier Jahren Pause: Das Nussfest ist zurück

Es ist wohl das Party-Comeback des Jahres im Bezirk: Dieses Wochenende findet nach vier langen Jahren Pause wieder das beliebte Nussfest in Krummnußbaum statt.

Die Vorfreude darauf sei wenige Tage vor dem Fest regelrecht spürbar, sagt ÖVP-Bürgermeister Bernhard Kerndler. „Wir bekommen ganz viel positives Feedback. Und wir freuen uns natürlich selber auch“, schildert er mit einem Schmunzeln. 2019 ging das beliebte Fest rund um die Walnuss das letzte Mal über die Bühne. Im Rahmen des 950-Jahr-Jubiläums der Gemeinde wollten die Krummnußbaumerinnen und Krummnußbaumer das Nussfest wieder aufleben lassen.

„Die Vorbereitungen laufen sehr gut, es steht schon fast alles“, gibt der Ortschef Einblick. Am Freitag, 6. Oktober, öffnet der Nuss-Stadl um 20 Uhr seine Türen für den traditionellen Dirndl-Ball. Nach der Polonaise der Volkstanzgruppe Petzenkirchen werden die Nusshoheiten Emma Kamleitner, Hannah Haider und Magnus Meisinger den Dirndlball mit dem Nusslikör-Anstich eröffnen. Am Samstag, 7. Oktober, feiert die Marktgemeinde Krummnußbaum ab 11 Uhr das 950-jährige Bestehen mit einem großen Festakt. Am Festgelände im Ortszentrum bieten die Vereine ein kulinarisches Angebot zum Thema Nuss, Kunst und Handwerk gibt's ebenso. Am Abend wird bei Live-Musik im Nuss-Stadl gefeiert, im Bauhof sorgt DJ Doju für Stimmung. Den Abschluss bildet der Frühschoppen mit dem Musikverein Krummnußbaum am Sonntag ab 10.30 Uhr.

Der Kolomanikirtag in Melk ist Jahr für Jahr ein Besuchermagnet. Foto: Archiv/Franz Gleiß

Eine Woche nach dem Nussfest wartet dann schon das nächste Highlight im regionalen Eventkalender: der Kolomanikirtag in Melk. Am Freitag, 13. Oktober, locken zahlreiche Verkaufsstände, sowie ein breites Angebot der Melker Vereine und Gastronomiebetriebe in die Stadt. Außerdem findet auch wieder der „Kolo-Rave“ (8 Uhr bis 23:59 Uhr in der Wachauarena) statt. Die Fahrgeschäfte stehen natürlich auch wieder für Groß und Klein zur Verfügung. Für das Großevent müssen einige Straßen gesperrt werden, wie etwa die B1 zwischen Parkplatz Räcking und der Kreuzung Prinzlstraße. Allgemein sind alle Straßen im innerstädtischen Bereich während der Veranstaltung gesperrt und die Parkflächen vor der Wachauarena/Hubbrücke. Zudem wird an diesem Tag die Parkraumbewirtschaftung für die blaue und grüne Zone sowie für den Hafenspitz – dieser ist von Freitag früh bis Samstag 12 Uhr geöffnet – ausgesetzt.

Eine Woche später lockt dann der Käsemarkt in Maria Taferl. „Mehr als 100 Standplätze sind vorhanden und diese sind schon alle vergeben“, berichtet Organisator Karl Stix. Am Taferlberg werden sich am Sonntag, 22. Oktober, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr tausende Besucherinnen und Besucher einfinden. Die „Standler“ kommen auch heuer wieder aus dem gesamten Bundesgebiet und beinahe allen Genussheurigen sowie „So schmeckt Niederösterreich“. Erwartet werden auch viele „Hoheiten“, so etwa die NÖ Milchkönigin und die Ennstaler Kas-Prinzessin. Dass dann dazu noch einige Musikgruppen für gute Stimmung sorgen, versteht sich von selbst. Stix: „Bei uns dreht sich alles um den Käse, wobei darunter viele alternative Käsesorten zu finden sind. Die Besucher erleben hier ein großartiges Event, wo der Käse im Mittelpunkt steht.“