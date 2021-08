Ein Zwischenstopp in den Morgenstunden des vergangenen Samstags wurde einer 28-jährigen Ruprechtshofnerin zum Verhängnis. Kurz nach Mitternacht befand sich die junge Frau am Straßenrand der Bundesstraße 29 in Diesendorf (St. Leonhard) - laut Angaben der Polizei war ihr übel, sie wollte sich ein wenig erholen. Ein Pkw-Lenker erfasste die Fußgängerin in der Dunkelheit - und brauste davon. Später sollte er gegenüber der Exekutive erläutern, dass er dachte, er hätte einen Hasen überfahren. Ein Alkotest verlief nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich positiv. Durch den Zusammenstoß wurde die Ruprechtshofnerin so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Der fahrerflüchtige Lenker konnte nach einer sofort eingeleiteten Fahndung ausgeforscht werden. Es handelt sich bei dem Beschuldigten um einen 24-Jährigen aus Zelking-Matzleinsdorf.