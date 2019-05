Noch vor einem halben Jahr war der 26-jährige Kilber VP-Gemeinderat und Bundesleiter der Landjugend Alexander Bernhuber nur wenigen Polit-Insidern ein Begriff. Das wird sich in Zukunft ändern: Mit einem fulminanten Vorzugsstimmenwahlkampf schafft der Jung-Politiker als einer von sieben Mandataren der ÖVP den Sprung ins Parlament nach Brüssel.

Bernhuber zeigt sich am Tag nach der Wahl von den gesammelten Eindrücken und dem Vorzugsstimmenergebnis überrascht: „So hat man das nicht erwarten können. Ich war nicht vielen im Land bekannt, dafür sind wir aber gelaufen und haben gekämpft.“ Mit der Kraft des Bauernbundes im Rücken absolvierte Bernhuber in den letzten Wochen alleine 130 Wahlkampftermine. „Mein Ziel war, so viele Menschen wie möglich kennenzulernen.“

Den Wahlabend selbst hat der Kilber erstmals in vorderster Reihe miterlebt, die Verkündung des Ergebnisses selbst schaute er im Kreise der Bauernbund-Familie: „Wir sind zusammengerückt und waren bester Stimmung.“

Die Planungen für Brüssel will Bernhuber in den nächsten Tagen starten, auch die Weiterführung der heimischen Landwirtschaft gehört im Detail besprochen. Die gesamte Familie hat ihre Unterstützung signalisiert. „Wir werden uns genau anschauen, wie die Abläufe sind. Ich will Landwirt bleiben und auch die Arbeit am Hof weiterführen“, stellt Bernhuber klar.