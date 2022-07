Heinz Schuberth: Der Pilger mit Herz ist an seinem Ziel

Werbung

Geschafft! Am Dienstag um 12.33 Uhr der Vorwoche erreichte Heinz Schuberth sein großes Ziel: Lourdes in Südfrankreich.

Am 9. April war der Melker zu Fuß in Richtung Südfrankreich aufgebrochen. Im Rahmen seiner Pilgerreise sammelt er Geld für das Sozialprojekt des Stifts Melk in Burkina Faso. Rund 2.000 Kilometer legte Schuberth in den vergangenen Wochen zurück, bei seiner Reise durch Österreich, der Schweiz und Frankreich begleitete ihn zwischenzeitlich immer wieder seine Gattin Elfriede. Zu schaffen machte dem Pilgerpaar zuletzt die sengende Hitze.

Foto: Schuberth

„Die Temperatur liegt bei 38 Grad und ist nur mit einem kühlen Bier erträglich“, ist der Melker trotz Hitze freilich zu Scherzen aufgelegt. Um der französischen Sonne zu entgehen, starteten die Schuberths zuletzt ihre Tagesetappen zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr. Das Marschieren tut Schuberth gut, wie er lachend betont: „Ich fühle mich heute fitter als beim Abmarsch in Marbach.“

Auf den Spuren der Heiligen Bernadette

Darauf, Lourdes zu erkunden, freute sich Schuberth jedenfalls schon lange. Die Stadt im Südwesten Frankreichs ist für ihre katholischen Marienwallfahrtsstätten auf der ganzen Welt bekannt.

„Die Tage in Lourdes werden wir noch voll nützen – und uns in die Geheimnisse der Heiligen Bernadette vertiefen!“, gibt Schuberth Einblick in seine Pläne. Sie war eine französische Ordensschwester, die bereits als Mädchen Marienerscheinungen erfahren haben soll. Ihren Geburtsort, Lourdes, suchen jährlich sechs Millionen Pilgerinnen und Pilger auf.

Foto: Schuberth

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.