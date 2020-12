Das Pöchlarner Sozialzentrum SeneCura rüstet sich für die ersten Covid-19-Impfungen: Am Montag, 28. Dezember, werden dort voraussichtlich die ersten Impfdosen verabreicht. Damit ist das SeneCura in der Nibelungenstadt eine der ersten Einrichtungen österreichweit, in der die Spritzen aufgezogen werden. Unter der Führung von Christiane Trenkmann, Pflegedienstleitung, und Ulrike Blum, Hausleitung, und den beiden Impfbeauftragten des Hauses werde schon alles für die Impfungen von Bewohnern und Mitarbeitenden vorbereitet. Die Bereitschaft für den "Pieks gegen die Pandemie" sei in Pöchlarn hoch: "Aus heutiger Sicht möchten sich rund die Hälfte der ingesamt 128 Bewohner impfen lassen. Von den Mitarbeitern hat sich bereits rund ein Drittel für die Impfung entschieden", heißt es aus dem Sozialzentrum.

Bernreiter: "Dadurch verbessert sich Lebensqualität"

„Diese Impfung bedeutet eine große Chance für eine Rückkehr zur Normalität. Wir sind überzeugt, dass wir die älteren Menschen dadurch besser schützen können und dass sich die Lebensqualität für uns alle wieder verbessert", betont Werner Bernreiter, SeneCura-Regionaldirektor Niederösterreich, auf NÖN-Anfrage.