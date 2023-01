Passionsspiele Dorfstetten: 150 Personen im Einsatz

Durch einen Besuch von einer Gruppe Dorfstettner bei den Passionsspielen in Oberammergau war einer der Mitreisenden so sehr begeistert, dass ihn der Gedanke an ein eigenes Passionsspiel in Dorfstetten nicht mehr losließ. Mit dieser Idee konnte er alle sofort begeistern. Schon 1990 hatte Dorfstetten unter tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung seine eigenen Spiele. Der Passionsspielort Dorfstetten war geboren.

In diesem Jahr geht man bereits in die 33. Runde. „Eine sehr bedeutsame Zahl, denn auch Jesus wurde 33 Jahre alt“, erklärt Stefan Radinger, Gesamtleiter und Obmann der Spiele. Die künftige Rollenverteilung für die diesjährige Inszenierung wurde bereits besprochen. Einzig die Rolle des Jesus ist traditionell doppelt besetzt. „Alle anderen Rollen werden von mehreren Personen gelernt, um etwaige Ausfälle zu kompensieren“, erläutert der Obmann.

Insgesamt sind mehr als 150 Personen an der Produktion aktiv beteiligt – 100 davon werden als Darsteller auf der Bühne zu sehen sein. „Bei einem Ort, der gerade einmal 550 Einwohner zählt, ist somit aus jedem Haushalt im Gemeindegebiet mindestens eine Person beteiligt“, ist Radinger stolz.

Der Text und das Bühnenbild wurden für die heurige Aufführung komplett überarbeitet. Bei der Inszenierung wurde auch Livemusik mit Gruppengesang und Solisten integriert. Die gesamte Schauspielgruppe besteht zudem aus Laienschauspielern aus dem Gemeindegebiet. Die kommenden Wochen und Monate werden intensiv für Proben genutzt werden. Für die am 9. Juli stattfindende Premiere gibt es bereits eine prominente Zusage. Der Bischof von St. Pölten, Alois Schwarz, wird als Ehrengast erwartet. Da die Dorfstettner Passionsspiele in den vergangenen Jahren zu einem wahren Zuschauermagneten geworden sind, sollten Interessierte bald Karten reservieren.

www.passion.dorfstetten.at

