Partystimmung in Gottsdorf

Ende Mai ist Zeltfestzeit bei der FF-Gottsdorf. Gestartet wird dieses Jahr am 19. Mai, um 17.30 Uhr, mit dem traditionellen Seilziehturnier, ehe um 19.30 Uhr „High5“ dem Publikum einheizen wird. Am Samstag spielt ab 19.30 Uhr die „StandUP-Coverband“ auf.

Besonderes Highlight: Freibier von 20 bis 21 Uhr. Der Sonntag wird, wie auch in den vergangenen Jahren, um 9 Uhr mit der Feldmesse beginnen. Beim anschließenden Frühschoppen mit den „Weinser Teufeln“ kann noch mal so richtig gefeiert werden. An allen Tagen warten neben Vinothek, Seidlbar, Schnapsbude und Spritzerbar auch reichlich kalte und warme Speisen auf die Besucher.

Die Gottsdorfer Florianis bieten ihren Gästen auch noch ein ganz besonderes Service: Wer im Umkreis von zehn Kilometern wohnt, wird gratis nach Hause gebracht. Der Reinerlös dient der Sanierung des Feuerwehrhauses.

