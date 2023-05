Doppelter Saisonstart für Museen um Kokoschka sowie Hitiag und Heimat

Dieses Wochenende wird in der Region Pöchlarn die Kultur besonders hochgehalten: Am Samstag, 6. Mai, startet man ab 14 Uhr im Hitiag- und Heimatmuseum in Golling in die neue Saison. Das Museumsteam lädt dazu ein, sich neben den Ausstellungsstücken auch den Hitiag-Film anzusehen. Ab diesen Samstag kommen Kunstinteressierte auch im Kokoschka-Museum Pöchlarn auf ihre Kosten: Die Sonderausstellung 2023 trägt den Namen „Oskar Kokoschka. Stürmische Jahre in Berling“ und ist bis 26. Oktober zu sehen. Mehr Infos gibt‘s im Netz unter oskarkokoschka.at.

