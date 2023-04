Erstmals eine Operette in Loosdorf

In diesem Jahr laden die Künstlerinnen und Künstler zu einer Neuheit in das Theater der Bühne Loosdorf: Erstmals dürfen sich Besucherinnen und Besucher über eine Operette freuen. „Schon seit Jahren steht das ‚Weiße Rössl‘ im Raum. Immer wieder fiel bei Besprechungen das Stichwort, aber nie fanden wir die passende Besetzung“, sagt Hannelore Mayrhofer von der Bühne Loosdorf.

Doch in diesem Jahr standen die Sterne für die Schauspielerinnen und Schauspieler gut. „Wir haben uns endlich getraut, unser lang ersehntes Stück zu spielen, und freuen uns schon auf die Vorstellungen“, sagt Mayrhofer.

Seit Anfang Jänner wird fleißig bei den Proben geübt, gegsungen und getanzt. „Das Skript haben wir im Dezember ausgeteilt. Die Proben laufen seit Jänner in getrennten Ensembles. Seit März proben Chor und Theatergruppe zusammen“, erklärt Mayrhofer. „Mittlerweile läuft es ganz gut, aber es ist noch ein kleiner Weg bis zu den Aufführungen“, ergänzt sie.

Besonders fasziniert ist die ausgebildete klassische Sängerin von der Disziplin und der Geduld bei den Proben: „Oft hat der Chor lange Wartezeiten zwischen den Stücken. Und wenn 50 oder 60 Menschen warten müssen, kann es schnell lauter werden“, sagt sie. „Und auch, dass jede und jeder hier alles freiwillig macht, berührt mich jedes Mal aufs Neue zu sehen“, schwärmt sie. Die Proben dauern oft bis in die Nacht hinein, die Teilnehmenden sind großteils berufstätig und arbeiten mit großem Elan mit. „Der Erlös geht an die Pfarre Loosdorf. Wir haben nichts vom Gewinn unserer Auftritte“, erzählt Mayrhofer.

Gewinnspiel und Ticketinfo

Vorführungen finden an drei Wochenenden ab Freitag, 14. April, statt. Karten können online unter www.ticketladen.at und in der Raiffeisenbank in Loosdorf erworben werden.

Die NÖN verlost jeweils zwei Karten für die drei Vorstellungswochenenden. Wer mitmachen möchte, sendet das Kennwort „Weißes Rössl“ an redaktion.melk@noen.at.

