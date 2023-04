MMS Blindenmarkt: Hollywood ruft!

Seit Herbst wird fleißig geprobt – und nun fällt bald der Vorhang in der Ybbsfeldhalle: Mit der Eigenproduktion „Freddy goes to Hollywood“ entführt die Musikmittelschule Blindenmarkt nach Hollywood. Rund 90 Kinder der Musikklassen singen, tanzen und musizieren voller Elan und höchst motiviert unter der Anleitung der Lehrerinnen und Lehrer. Dabei bringen sie einen Mix aus bekannten Melodien und eigens für das Stück arrangierten Liedern zum Vortrag. Die Vorfreude bei den Kindern ist riesengroß und sie können es kaum erwarten, endlich vor Publikum spielen zu dürfen. Aufgeführt wird „Freddy goes to Hollywood“ nächsten Donnerstag, 27. April, und am Freitag, 28. April, in der Ybbsfeldhalle. Vorstellungsbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt‘s in der Musikmittelschule, der Raiffeisenbank Blindenmarkt und am Gemeindeamt.

Die Schülerinnen und Schüler der Musikklassen präsentieren "Freddy goes to Hollywood". Foto: MMS Blindenmarkt

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.