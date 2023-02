Neue Akzente im Jubiläumsjahr

Gleich die ersten drei Events sind ausverkauft – das Team der Wachaukultur Melk startet also schon mal gut in das neue Frühjahrsprogramm in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt. Es ist noch dazu der Start ins Jubiläumsjahr: Das „Wohnzimmer der Kultur“ feiert 15 Jahre.

„Ich war damals beim Umbau dabei, hab‘ etwa Rigips-Wände aufgestellt“, erinnert sich Jakob Kammerer lachend daran zurück, als die alte Tischlerei zur neuen Kulturwerkstatt wurde. Der junge Melker ist dort Produktionsleiter und Kurator. Mit ihm ist kein unbekanntes Gesicht innerhalb der Kulturszene in dieser Funktion: Seit 2015 erobert er mit dem „Kammerer OrKöster“ die Jazz-Szene des Landes, als „Knecht Albrecht“ widmet er sich dem Rap-Genre. Mit dem Kulturleben Melks ist Kammerer ebenso bereits lange verbunden: Er war als Jugendlicher etwa schon Statist bei den Sommerspielen, arbeitete in den Ferien als Bühnenassistent oder Orchesterwart.

Interaktive Formate laden zum Mitmachen ein

Mit seiner Funktion im Melker Jazzclub fand Kammerer in den vergangenen Jahren verstärkt den Weg zurück in die Bezirkshauptstadt – und nun kuratiert er das Tischlerei-Treiben. Der aktuelle Spielplan trägt bereits Kammerers Handschrift: Neben Musik- und Kabarettgrößen wie Thomas Gansch, Katharina Strasser oder Gery Seidl holt er auch gefeierten Pop-Nachwuchs wie Oehl oder Lou Asril nach Melk. Und es gibt neue Formate.

Bei „Let‘s talk about“ laden Alexander Hauer, Friederike Raderer und Kammerer jeden dritten Mittwoch im Monat zur Gesprächsreihe rund um verschiedene Themen. Gute Unterhaltung verspricht Kammerer beim „Powerpoint-Karaoke“: Dabei müssen acht Personen spontane Vorträge halten, ohne vorher zu wissen, worüber. „Die Vortragenden stehen schon fest, aber Plätze im Publikum gibt‘s noch“, informiert er. Im Programm „interaktive Akzente“ zu setzen, war Kammerer ein Anliegen: „Ich will das Publikum ein bisschen ‚kitzeln‘ und zum Mitmachen einladen.“

