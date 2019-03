In knapp vier Wochen eröffnet Klaus Eckel mit seiner NÖ-Premiere „Ich werde das Gefühl nicht los“ die 31. Ybbsiade – die letzte in der „alten“ Stadthalle und damit auch mit einem Hauch Wehmut. „Nach 55 Jahren Stadthalle schwingt natürlich bei der letzten Veranstaltung Sentimentalität mit. Es ist ein eigenartiges Gefühl und jeder ist gespannt, wie die neue Stadthalle wird“, sagt SP-Bürgermeister und Ybbsiade Mit-Organisator Alois Schroll.

Um der „alten Dame“ Stadthalle noch ein letztes Mal Tribut zu zollen, wird in diesem Jahr die Premierenfeier nicht wie in den letzten Jahren üblich auf einem Donauschiff, sondern direkt in der Stadthalle gefeiert. Zusätzlich findet eine Vernissage von Margit Holzapfel und Monika Sonnleitner-Temper statt.

Viktor Gernot eröffnet Vernissage in Stadthalle

Während Ehrengäste die Ausstellung bereits bei der Premiere besuchen können, erfolgt die offizielle Eröffnung am zweiten Ybbsiade-Tag durch Star-Kabarettist Viktor Gernot. Indes läuft die heiße Phase an und die Stadt wirft sich sichtbar in das Ybbsiade-Kostüm. „Mit dem Start der Plakatwelle in der Stadt und allen Geschäften stellt sich bereits das Ybbsiade-Flair ein“, wie Schroll betont. Nach dem Rekord im letzten Jahr mit 13.300 Besuchern erwartet Schroll in diesem Jahr weniger Gäste, allerdings: „Wir werden wieder an der 10.000er Marke kratzen. Der Verkauf läuft normal gut, letztes Jahr war einfach sensationell.“

Mit der Ö3-Disco im Mai, die ebenfalls im Rahmen der Ybbsiade stattfindet, fällt der letzte Vorhang in der Stadthalle, danach startet der Umbau. Für zumindest ein Jahr muss das größte Kabarett- und Kleinkunstfestival im deutschsprachigen Raum ein Ausweichquartier finden, und diese Suche läuft bereits auf Hochtouren. Neben der passenden Location müssen auch Equipment, Bühnenelemente und Technik passen.

Aktuell hat die Stadtgemeinde sieben Firmen bezüglich Angebote für die richtige Technik angeschrieben, bisher kamen fünf Angebote zurück. „Wir schauen uns die Kostenschätzungen an und entscheiden diesbezüglich auch über die Location. Fix ist, dass die Ybbsiade in Ybbs stattfinden wird“, schiebt Schroll Gerüchte beiseite, dass 2020 nach Wieselburg ausgewichen wird, da in Ybbs kein passender Veranstaltungsort vorhanden ist.

Ausweichen in die Braustadt wird hingegen das Schulzentrum für den Maturaball 2020. Die Stadt gab dafür bereits grünes Licht.