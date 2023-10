Bezirk Melk: Hier weihnachtet es schon (sehr) bald

Es ist schon beinahe liebgewonnene Weihnachtstradition. Während sich die Wachau im Spätherbst bunt färbt, verbreiten sich auch auf der Ruine Aggstein mystische Atmosphäre und vorweihnachtliche Stimmung – der Startschuss für die Weihnachtssaison im Bezirk Melk ist damit gegeben. Die NÖN bietet zum Start in den November einen Überblick über die Adventmärkte im Bezirk.

Ruine Aggstein: An den drei ersten November-Wochenenden haben Besucherinnen und Besucher jeweils von Freitag bis Sonntag noch einmal vor Saisonende die Gelegenheit, beim beliebten Burgadvent in die Zeit des Mittelalters einzutauchen. Rund 60 Austellerinnen und Aussteller laden mit einer besonderen Mischung aus moderner Handwerkskunst im stimmungsvollen Rittersaal und in der Galerie sowie mittelalterlichem Marktleben vor der Burg zum Bummeln und ersten Geschenke-Shoppen für Weihnachten ein. Süße, herzhafte oder vegetarische Spezialitäten, Fruchtpunsch und Glühwein stärken für das ritterliche Burgtreiben: Stimmungsvolle Livemusik mit Dudelsack und Geigen, Gaukeleien und Mummenschanz, die Märchenstunde mit Dena Seidl, Alpakas und die Burgwacht mit den „Wölfen zu Dunkelstein“ sind nur einige der Highlights. In den Abendstunden tauchen Fackeln und Feuerkörbe die Burg in ein stimmungsvolles Licht. Ideal, um den Sonnenuntergang über der Wachau zu genießen. Den Abschluss jedes Markttages bildet auch in diesem Jahr wieder ein Feuerwerk.

Aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben die Veranstalter aber auch zusätzliche Verbesserungen durchgeführt. So enstanden stets lange Wartezeiten entlang der „Gastromeile“, es war eng und beinahe schon zu viel los. Daher haben die Verantwortlichen beschlossen, dass es in diesem Jahr einen zweiten Gastrobereich geben wird, damit die Situation vor der Burg entspannter wird. Der Markt ist dadurch auch größer als in den vergangenen Jahren und erstreckt sich auch über den kleinen, runden Parkplatz – dort, wo sich auch immer das Mittelalterfest ausdehnt. Es wird dort das große Kaffeezelt mit heißer Schoko und dem neuen Waffelstand vom Café Maria Theresia aus Maria Taferl aufgebaut. Auch die beliebten Wrap-Variationen von Abdul Saddik und das berühmte Käsebrot und der Glüh-Met von Roland Heinzle werden nun dort zu finden sein. „Besonders in den Abendstunden wird dieser Bereich sehr romantisch, da dort Aussteller mit Feuerkörben positioniert werden, und wir sind sicher, dass dieser neue Teil des Marktes eine große Bereicherung des Angebots für unsere Gäste darstellen wird“, erklärt Christine Jäger von der Burgruine Aggstein. Durch die Konzeptveränderung haben auch mehr Aussteller Platz: Zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern im Rittersaal und der Galerie gibt es in diesem Jahr 72 Stände sowie 14 verschiedene Gastroangebote.

Wegen der hohen Besucherströme in den vergangenen Jahren empfehlen die Veranstalter Besucherinnen und Besuchern aus der Umgebung, den Weihnachtsmarkt an einem Freitagnachmittag zu besuchen. Außerdem kann in diesem Jahr erstmalig das Ticket für den Shuttelbus mit den Eintrittskarten online auf der Homepage der Ruine Aggstein im Vorverkauf erworben werden. „Die Tickets werden vor Ort gescannt und man ist schneller im Bus und damit auch schneller im Burgvergnügen“, sagt Jäger.

Wie im Vorjahr (Foto) wird es auch in diesem Jahr wieder viel „Selbstgemachtes" im Schloss Leiben zu sehen und kaufen geben. Foto: Friedrich Reiner

Hobby-Kunst-Advent mit Krippenausstellung auf Schloss Leiben: Der Kultur- und Denkmalschutzverein Leiben veranstaltet den schon traditionellen Hobby-Kunst-Advent im Schloss Leiben. Dieses Event findet an drei Wochenenden im November statt. Jeweils am Samstag und Sonntag, 4. und 5., 11. und 12. sowie 18. und 19. November. Geöffnet ist der Markt dort jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr. Dazu gibt es in Leiben beim Hobby-Kunst-Advent auch noch ein „Weihnachtsbasteln“ mit den Kinderfreunden Leiben jeweils am Samstag von 14 bis 17 Uhr. An den Samstagen gibt es zudem ein musikalisches Rahmenprogramm auf der Hofbühne.

Ybbser Advent. In Ybbs beginnt der Weihnachtsreigen bereits am 24. November mit dem traditionellen Perchtenlauf. Rund 100 Perchten werden dabei mit einer eigenen Feuershow einheizen. Danach wartet die Aftershow Party im Seff. Am ersten Adventwochende, 1. bis 3. Dezember, findet dann rund um die Stadthalle der Ybbser Adventzauber statt. Neben dem Besuch des Nikolaus und einer Krippenausstellung bieten die Veranstalter am Samstag und Sonntag auch Kutschenfahrten durch die Altstadt. Am Freitag (17 Uhr) lädt die Musikschule Donauklang zu einem Adventkonzert, am Sonntag musizieren die Weisenbläser (17.30 Uhr, Kirchenplatz). Ebenso am Sonntag, 3. Dezember, findet der Sarlinger Advent statt.

Pöggstaller Adventmarkt: Auch in Pöggstall wird es den Pöggstaller Adventmarkt im Schloss Pöggstall und am Hauptplatz wieder geben – der Adventmarkt hat dort schon Tradition. Ein genaues Programm ist hier noch nicht bekannt, aber der Termin kann schon einmal eingetragen werden: Am Wochenende (Samstag und Sonntag) des 25. und 26. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr, wrid der Adventmarkt stattfinden.

Melker Adventdorf: „It’s the most wounderful time of the year“, brachte schon Andy Williams im Jahr 1963 im gleichnamigen Song vor und besang damit die Schönheit der Weihnachtszeit. Ab 1. Dezember ist es auch wieder in der Innenstadt von Melk so weit. Da wird der Countdown bis zum 24. Dezember mit dem wöchentlich stattfindenden Adventdorf eingeleitet. Von 1. Dezember bis 23. Dezember, jeweils Freitag 16 bis 20 Uhr, Samstag 12 bis 20 Uhr und Sonn- und Feiertage 12 bis 19 Uhr sowie am 8. Dezember wird der Hauptplatz in ein weihnachtliches Adventdorf verwandelt.

Am ersten Adventwochenende öffnet der Melker Christkindlmarkt seine Pforten. Foto: Franz Gleiß, Presse&Foto Franz Gleiß

In dem weihnachtlich geschmückten Teil der Innenstadt stimmt ein umfangreiches Rahmenprogramm auf das große Fest ein. Musikalisch erwartet die Gäste vom klassischen Chorgesang, über traditionelle Blasmusik bis hin zu modernen Highlights eine bunte Mischung aus mitreißenden Klängen. In den liebevoll dekorierten Ständen finden diese neben Kunsthandwerk und jeder Menge Geschenkideen auch kulinarische Schmankerl. Am Eröffnungstag um 17 Uhr wird traditionell die Erstbeleuchtung des Riesenadventkalenders stattfinden. Auch für kleine Besucherinnen und Besucher wird einiges geboten, unter anderem eine Fahrt mit der Ponykutsche und der Besuch am 2. Dezember der Eisköniginnen Anna und Elsa. Am 8. Dezember besucht der Nikolaus den Melker Advent mit großartigen Überraschungen für die Kleinsten und am 23. Dezember wird mit Spannung das Melker Christkind erwartet.

Wenige Tage vor Weihnachten lockt der Adventmarkt auf der Schallaburg. Foto: Matejschek

Advent auf der Schallaburg: Am dritten Adventwochenende, von 15. bis 17. Dezember, lockt der Christkindlmarkt auf der Schallaburg. Dabei verspricht das Mostviertler Christkind drei Tage lang eine einmalige Mischung aus originellem Kusnthandwerk, weihnachtlicher Musik und regionalen Spezialitäten. Über 130 Ausstellende aus ganz Österreich präsentieren in den Räumen der Schallaburg sowie im Schlossgarten ihre Unikate aus reiner Handarbeit. Geboten wird eine breite Palette an altem und seltenem Kunsthandwerk, von Schmuck und Keramik über Textiles und Accessoires, bis hin zu Holz- und Schmiedekunstwerken. Im Schlossgarten bietet das stimmungsvolle Adventdorf ein weihnachtliches Rahmenprogramm samt Basteln für Kinder und Ponyreiten. „Der Christkindlmarkt der Schallaburg als hunderprozentiger weihnachtlicher Kunsthandwerksmarkt hat ein ganz besonderes Flair und findet in einem romantischen und fesselnden Ambiente statt. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringen ihre Fantasie und Gestaltungslust ein und machen damit den Christkindlmarkt zu einem einzigartigen Erlebnis“, wirbt Harald Pichlbauer, Mitglied des Schallaburg-Organisationsteams für einen Besuch.

Pöchlarner Weihnacht: Am ersten Adventwochenende geht auch die stimmungsvolle Pöchlarner Weihnacht über die Bühne: Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember. Stimmungsvoll geschmückt präsentieren sich die Stände am Kirchen- und Thörringplatz. Neben duftenden Schmankerln lockt natürlich auch weihnachtliche Handwerskunst in die Nibelungenstadt. Die Eröffnung der Pöchlarner Weihnacht erfolgt am Samstag um 14 Uhr, eine halbe Stunde später besuchen das Christkind und seine Engerl den Adventmarkt (bis 17 Uhr). Am Samstagnachmittag stehen auch verschiedene Konzerte auf dem Programm, bei der Kinderbastelwerkstatt und der Lesung samt Zeichenworkshop zur „Erbsenpunktmaus“ werden Groß und Klein kreativ. Am Sonntag hält Autorin Bettina Planyavsky um 16 Uhr eine zweite Lesung – „Honigpunktmaus“ –, die Stadtkapelle Pöchlarn (12 bis 14 Uhr) sowie die Mostviertler Blechmusikanten (15 bis 17.30 Uhr) spielen auf und um 17 Uhr kommt auch noch der Nikolaus – und zwar mit dem Schiff!

Gottsdorfer Advent: Am 2. und 3. Dezember veranstaltet der Dorferneuerungsverein in Zusammenarbeit mit der Pfarre wieder den Gottsdorfer Advent. Stattfinden wird dieser traditionell in der „Alten Schule“. Neben rund 20 Austellern wird es auch ein Kinderprogramm und eine musikalische Umrahmung geben. Gerüchten zufolge soll auch der Nikolaus vorbeikommen.

Weihnachtsmarkt Yspertal: Am Campus in Ysper wird am 8. Dezember auch in diesem Jahr der Yspertaler Weihnachtsmarkt abgehalten. Zahlreiche Aussteller, darunter viele Vereine, werden neben handgemachten Geschenksideen auch wieder allerlei kulinarische Köstlichkeiten anbieten.

Maria Taferl: Der Wallfahrtsort lädt von 1. bis 3. Dezember in das Adventdorf am Hauptplatz und im Pfarrhof. Am Freitag kann ab 7.30 Uhr die heilige Messe in der Basilika besucht werden. Ab 14 Uhr ist das Adventdorf mit Kaffeehausbetrieb im Pfarrsaal geöffnet, selbst gebackene Köstlichkeiten warten darauf, probiert zu werden. An allen drei Tagen wird ein Kinderprogramm in der Volksschule geboten.